Come anticipato con l’annuncio della “Wellness edition”, Fossil inizierà a distribuire l’aggiornamento Wear OS 3 per i suoi orologi Gen 6 a partire da oggi.

Sebbene gli utenti possano ricevere l’aggiornamento fin da subito andando a “richiederlo” nella sezione Impostazioni dell’app, non tutti sono riusciti ad effettuarlo con successo a causa del fatto che il rilascio avverrà a “scaglioni”.

L’aggiornamento porterà numerosi cambiamenti al prodotto. L’interfaccia per l’utente (UI), per certi versi, si allinea a quanto visto in Pixel Watch. Ad esempio, con lo swipe verso il basso potremo accedere alle impostazioni rapide (cosa che allinea il device con il primo wearable di casa Google). Tuttavia alcune icone e alcuni pulsanti sono disposti in maniera differente.

Anche gli indicatori di connessione Bluetooth, Wi-Fi e la percentuale della batteria sono spostati altrove: nello smartwatch Fossil saranno nella parte bassa dello schermo.

Oltre a queste modifiche di carattere estetico ci sono, ovviamente, altri cambiamenti decisamente più importanti. Tra questi l’utente otterrà la possibilità di “pingare” il proprio smartwatch per trovarlo (sempre rimanendo nel raggio della connessione al telefono), regolare facilmente la luminosità e abilitare funzioni come il “non disturbare”, la modalità cinema e aereo, modificare l’icona della batteria, abilitare il blocco del touch screen e accendere/spegnere la suoneria.

Premendo il pulsante centrale si potrà aprire un launcher che mostrerà tutte le app impilate come carte, a differenza di quanto avviene su Galaxy Watch5. Il pulsante superiore permetterà invece di accedere alle app “Recenti” dove sarà possibile trovare le attività in corso. Per vedere il tutto all’opera vi rimandiamo a questo video.

Effettuando l’aggiornamento a Wear OS 3 l’utente di fatto resetterà il proprio smartwatch e dovrà reimpostarlo come se fosse nuovo di fabbrica. Inoltre sarà necessario installare la Fossil Smartwatches app (attualmente arrivata alla versione 5.1.1) per poter impostare e gestire il proprio wearable.

Segnaliamo che, per motivi non noti, il nuovo aggiornamento non porta con sé il nuovo Google Assistant, mentre sarà possibile utilizzare quello Amazon Alexa.