Apple Savings, il nuovo prodotto finanziario lanciato da Apple in collaborazione con Goldman Sachs, sta avendo un successo spropositato negli Stati Uniti. Si tratta di un conto deposito ad alto rendimento che offre una cedola annua del 4,15%, ben superiore alla media nazionale americana dello 0,24% (dati Bankrate).

Apple Savings è stato introdotto lo scorso mese di aprile e ha riscosso subito un grande successo tra gli utenti di Apple Card, la carta di credito digitale di Apple. Secondo una fonte interna citata da Forbes, in soli quattro giorni sono stati aperti 240.000 conti deposito ed è stato raccolto denaro per quasi un miliardo di dollari. La cifra media per ogni conto è quindi di circa 4.000 dollari.

Per aprire un conto deposito Apple Savings negli USA è necessario essere titolari di una Apple Card e avere un iPhone con iOS 16.4 o superiore e un ID Apple con un account iCloud attivo. Il conto deposito non prevede spese di apertura, gestione o chiusura, né vincoli di durata o importo minimo. Il saldo massimo consentito è di 250.000 dollari per ogni conto, in conformità ai limiti di assicurazione della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Il vantaggio principale di Apple Savings è che permette agli utenti di far crescere i propri risparmi grazie al tasso di interesse elevato e alla possibilità di depositare automaticamente i Daily Cash, ovvero i premi in denaro che si ottengono con ogni acquisto effettuato con la Apple Card. Inoltre, gli utenti possono monitorare facilmente il proprio saldo e gli interessi maturati tramite l’app Wallet sul proprio iPhone.

Apple Savings rappresenta una nuova sfida di Apple nel settore fintech, dove già si era distinta con il lancio della Apple Card nel 2019 e della piattaforma di pagamenti mobili Apple Pay. Con questo nuovo prodotto, Apple mira a fidelizzare i propri clienti offrendo loro uno strumento semplice e conveniente per gestire i propri risparmi e ottenere una rendita superiore alla media del mercato.

Speriamo che Apple decida presto di portare la propria carta ed il nuovo conto deposito anche in Europa, anche se di certo sarà più difficile per l’azienda californiana offrire gli stessi bonus e tassi d’interesse.