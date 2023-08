Google ha finalmente portato la funzione di traduzione delle email con Google Translate su entrambe le applicazioni Gmail per iOS e Android.

Questa novità farà di certo tirare un sospiro di sollievo a coloro che si trovano spesso alle prese con delle barriere linguistiche quando hanno a che fare con email in lingue straniere.

Con questa nuova funzione, Gmail pone fine alla confusione causata dalla diversità linguistica. Supportando più di 100 lingue parlate in tutto il mondo, la funzione mira a colmare il divario linguistico, consentendo agli utenti di comprendere e rispondere alle email nella propria lingua preferita senza alcuno sforzo.

Il meccanismo della funzione è semplice ma efficace. A differenza di un sistema di rilevamento automatico della lingua, gli utenti di Gmail hanno la libertà di definire in anticipo la propria lingua preferita all’interno delle impostazioni dell’account. Ad esempio, se la lingua predefinita è l’italiano e si riceve un’e-mail in inglese, Gmail la tradurrà automaticamente in italiano, garantendo un’esperienza di lettura senza interruzioni.

Gli utenti che desiderano esercitare un maggiore controllo possono attivare o disattivare manualmente la funzione di traduzione. Questa versatilità si rivela un vantaggio per chi non ha bisogno del servizio di traduzione in ogni occasione.

L’interfaccia user-friendly dell’app Gmail fa un passo ancora più avanti. È in grado di rilevare automaticamente l’arrivo di un messaggio di posta elettronica in una lingua straniera e visualizza un banner di facile utilizzo che invita a tradurre l’e-mail. Tuttavia, se l’app non riceve questa richiesta o se la funzione è disattivata, è possibile tradurre manualmente il contenuto attraverso le opzioni accessibili nel menu a tre punti.

La nuova funzione è già in fase di distribuzione agli utenti Android, con Google che stima un massimo di 15 giorni per renderla accessibile su tutti i dispositivi. Gli utenti di iOS non dovranno aspettare ancora a lungo, poiché l’aggiornamento arriverà sui loro dispositivi a partire dal 21 agosto, offrendo loro lo stesso vantaggio linguistico.

La portata di questa innovazione non si limita ai soli utenti di Gmail private. La funzione di traduzione si rivolge sia agli utenti individuali che a quelli di Workspace, estendendo la sua utilità a un ampio spettro di professionisti che comunicano regolarmente con partner esteri.