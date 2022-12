Qualche anno fa Google iniziò una fase di test di un nuovo sistema operativo chiamato Fuchsia, in un primo momento si pensava che questo fosse l’erede di Android ma ben presto queste supposizioni non trovarono più spazio. Ad oggi Fuchsia è un sistema operativo pronto ed è la base software di dispositivi intelligenti di Google come i Nest Hub.

L’intenzione di Google per il 2023 sembra sia quella di portare Fuchsia anche sugli speaker intelligenti, a partire da quelli del 2020 che su altri in arrivo probabilmente durante l’anno. Non è tutto, chi ha seguito gli sviluppi di questo sistema operativo sa certamente che le potenzialità sono ben più alte per restare confinato ai dispositivi di smart home. Il colosso di Mountain View, infatti, pare sia intenzionato a portare Fuchsia anche in ambito desktop.

Già in passato un team di sviluppatori è riuscito a portare Fuchsia sul Google Pixelbook di prima generazione, inizialmente le app Linux e Android funzionavano solo tramite macchine virtuali, ma successivamente Google ha lavorato su Starnix per far funzionare nativamente le app Android e Linux all’interno di Fuchsia.

Quello che sappiamo è che Big G, all’inizio di questo mese, ha tenuto un evento chiamato “SDK Bootcamp“, il nome suggerisce che Google abbia voluto aggiornare un team di sviluppatori sull’utilizzo del Fuchsia SDK in modo da poter creare applicazioni native per Fuchsia.

Non ci aspettiamo una rivoluzione a breve termine come il lancio di un nuovo sistema operativo ma può essere un indizio sulle intenzioni future di Google. Non pensiamo neanche che Fuchsia possa rimpiazzare Android, durante il Google I/O 2019 un dipendente di Big G, Hiroshi Lockheimer, descrisse questo progetto come un banco di prova ed un luogo dove sperimentare nuove idee senza considerarlo come una sostituzione di ChromeOS o Android.

Google, dunque, non ci fa sapere molto su Fuchsia e non sappiamo se resterà un qualcosa di interno all’azienda e per sviluppatori oppure diventerà un prodotto destinato anche agli utenti, noi come al solito vi terremo aggiornati su tutti gli aggiornamenti che riguarderanno questo argomento.