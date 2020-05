Google aggiorna G Suite: ecco le novità

Google ha appena deciso di aggiornare G Suite, il pacchetto di software che consentono di creare diversi documenti nei dispositivi Android e nei computer. Il produttore ha anche presentato la Progressive Web Application di Google Chat.

Da quando sono state lanciate, le applicazioni della G Suite hanno riscosso un ottimo successo, grazie alla loro qualità e flessibilità. Proprio durante le scorse ore, sono arrivate delle interessanti novità che riguardano un po’ tutti i software. Prima di tutto, Google Documenti (ovvero il programma di videoscrittura), Fogli e Presentazioni sono stati arricchiti con un’icona collocata in alto che aiuterà a capire agli utenti quando il file è in fase di salvataggio. Effettuando un click sopra questo simbolo, che ricorda quello presente in Drive, sarà possibile verificare se il documento è disponibile anche offline.

Nella versione per Android dei tre software, disponibile gratuitamente su Play Store, è inoltre apparsa una barra con cui effettuare rapidamente delle ricerche.

L’ultima novità riguarda la nascita della Progressive Web Application di Google Chat. La tecnologia scelta consente di poter aggiornare l’app mantenendo Chrome aggiornato, ottenere ottime prestazioni e molto altro. Per accedere a Chat, sarà sufficiente recarsi nel sito web ufficiale e seguire la procedura indicata.

Google Chat (PWA)