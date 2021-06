Google, Apple e Microsoft assieme per un nuovo progetto mobile

Siamo abituati a percepire le grandi aziende come una contro l’altra quando c’è di mezzo l’ambito economico ma molto spesso le diatribe vengono messe in un angolo per lavorare assieme e portare avanti un progetto.

Oggi parliamo proprio di questo con Google, Apple e Microsoft che hanno deciso di collaborare per migliorare la fruizione e l’ottimizzazione delle estensioni all’interno dei rispettivi browser web. Ovviamente si parla anche dei browser che usiamo sui nostri smartphone e il futuro sta proprio nel Mobile.

Ovviamente le aziende lavorano per trarre un profitto, ergo, non escono dagli accordi a mani vuote. Quindi la collaborazione tra loro va incontro alle loro stesse esigenze in modo tale da migliorare le tecnologie ed implementarne di nuove su Chrome, Safari ed Edge.

Di fatti, per il browser di Apple, si parla già da tempo di estensioni universali e questa collaborazione vuole andare proprio in questa direzione: universali significa installare le stesse estensioni tra i vari browser.

L’obiettivo comune è quello di mantenere dei browser molto simili riguardo questo aspetto, non perdendo però i loro connotati estetici per farli riconoscere a prima vista. Questa linea ha anche il pregio di aiutare sia gli sviluppatori che gli utenti: i primi sono facilitati nel tenere aggiornate le loro estensioni tra le varie piattaforme e i secondi possono usare le stesse estensioni tra un browser e l’altro.

Tutto ciò è stato discusso dalle aziende al World Wide Web Consortium e di tante altre novità se ne parlerà nella prossima edizione.

Inoltre Safari potrebbe ricevere tante novità che verranno annunciate al WWDC 2021 in programma a giugno. Microsoft e Google invece utilizzeranno canali differenti con loro keynote sparsi durante il corso dell’anno.