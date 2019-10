Google Assistant, la modalità Conversazione Continua in arrivo su smartphone

La modalità Conversazione Continua di Google Assistant è in arrivo sugli smartphone Android. È la funzione che consente di interagire con l’assistente virtuale senza ripetere continuamente “Ok, Google”.

La modalità Conversazione Continua di Google Assistant è in arrivo sugli smartphone Android. Secondo quanto riferito da Android Police, su alcuni dispositivi è comparsa una nuova impostazione per la suddetta funzione dopo un aggiornamento dell’app di Google. Si tratta di una funzione, presente sui dispositivi smart home di Big-G già dallo scorso anno, che consente all’utente di interagire con l’assistente virtuale senza ripetere in continuazione il comando “Ok, Google”.

Una volta attivata la modalità Conversazione Continua, basterà pronunciare una sola volta il comando vocale, porre una domanda e poi farne un’altra ancora. Google Assistant resterà così in ascolto per circa 8 secondi, durante i quali l’assistente ascolterà tutte le domande che gli verranno poste. Per terminare la conversazione, poi, è sufficiente iniziare a parlare con qualcun altro, smettere di parlare o pronunciare un comando come “Grazie”, “Interrompi l’ascolto”, “Ho finito”.

Insomma, una funzione molto comoda che rende la conversazione con Google Assistant anche più naturale. Come dicevamo, Google sta estendendo il supporto anche sugli smartphone. Tuttavia, la fonte sottolinea che Conversazione Continua non risulta ancora funzionante anche se viene abilitata. È probabile, dunque, che Google sia ancora nelle fasi di test e che non sia ancora pronta a lanciare in maniera stabile la funzione. Ci vorrà probabilmente del tempo, ma l’indizio lascia ben sperare.