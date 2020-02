“Ehi, Google, accendi l’amore”: i comandi di Assistant dedicati a San valentino

Una simpatica novità è appena stata annunciata da Google, attraverso un post pubblicato nel blog ufficiale. Durante la giornata di San Valentino, gli utenti potranno utilizzare alcuni comandi molto speciali per Google Assistant, ovvero l’assistente virtuale sviluppato dal colosso di Mountain View.

La giornata degli innamorati, fissata per il 14 febbraio, è sempre più vicina. Sia che voi passiate questa ricorrenza con il vostro partner, da soli o in compagnia di amici, ci penserà Google Assistant a rendere il clima un po’ più romantico. A partire da domani, i consumatori potranno infatti utilizzare alcuni comandi vocali che consentiranno loro di compiere delle specifiche azioni.

Sarà quindi possibile accedere a brani musicali o podcast romantici, ascoltare “Ti amo” in diverse lingue e scoprire come gli animali corteggiano i possibili partner – in fondo, Google è abituato a inserire simpatici Easter egg nei propri servizi.

I comandi saranno disponibili, quasi certamente, solo in inglese. Ovviamente, per dirlo con sicurezza, bisognerà attendere la giornata di domani. Il 14 febbraio potrete quindi pronunciare le seguenti indicazioni:

“Hey Google, play romantic music”, per ascoltare musica romantica;

“Hey Google, show romantic dinner recipes”, per scoprire ricette da condividere con il proprio parner;

“Hey Google, serenade me”, per ricevere una serenata alquanto “robotica”;

“Hey Google, play a podcast about relationships”, per ascoltare un podcast relativo alle relazioni;

“Hey Google, tell me a fact about love”, per scoprire l’amore nel regno animale;

“Hey Google, Happy Valentine’s Day”, per ascoltare “Ti amo” in diverse lingue (coreano, mandarino, hindi, francese, spagnolo, danese, gujarati, indonesiano);

“Hey Google, do you love me?”, per ricevere una poesia romantica;

“Hey Google, show me some restaurants near me with a nice ambiance”, per trovare un ristorante adatto all’occasione;

“Hey Google, directions to a flower shop near me”, per trovare un fioraio;

“Hey Google, show me movie times”, per coloro i quali vorrebbero passare il San Valentino davanti a un bel film.

Insomma, Google ha deciso di offrire agli utenti un bel po’ di nuovi comandi perfetti per chi non ha ancora deciso come passare San Valentino.