Android è il sistema operativo mobile più diffuso al mondo, con oltre 3 miliardi di dispositivi attivi. Nel corso degli anni, il logo di Android ha subito diverse modifiche per riflettere la sua evoluzione. L’ultima novità è un nuovo marchio che presenta una testa di robot 3D e una scritta con la “A” maiuscola.

Il nuovo logo di Android è stato svelato da Google in occasione del CES 2023, la fiera dell’elettronica di consumo che si tiene ogni anno a Las Vegas. Qui, Google ha mostrato diverse versioni espressive della testa del caratteristico robot, realizzate con materiali diversi a seconda del contesto. Ad esempio, una testa di robot fatta di pneumatici è stata usata per parlare di Android Auto, il sistema che integra lo smartphone con l’auto.

La testa di robot 3D è stata poi riproposta al Google I/O 2023, l’evento annuale dedicato agli sviluppatori e alle novità di Google. In questa occasione, l’azienda di Mountain View ha descritto Android come il “sistema operativo più espressivo“, capace di adattarsi alle esigenze e ai gusti degli utenti. La testa di robot ha assunto così diverse forme e colori, come una palla da discoteca o una lampadina.

Il nuovo marchio di Android è apparso anche in una pubblicità che promuove le app di Google sui recenti smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra e Galaxy Z Flip4. Google ha confermato a 9to5Google la nuova identità del brand e ha annunciato che ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Il nuovo marchio sostituisce quello introdotto nel 2019, che presentava una testa di robot piatta e una scritta minuscola. Il nuovo font vede la “A” maiuscola e le lettere “n” e “r” perfettamente arrotondate, ritornando allo stile futuristico del 2008 e del 2014. La testa di robot, invece, non è più piatta ma tridimensionale, il che le conferisce maggiore rilievo e personalità.

Il nuovo logo dovrebbe comparire sulla schermata di avvio di tutti i dispositivi Android. Sarebbe logico che Google lanciasse questo aggiornamento insieme ad Android 14, la prossima versione del sistema operativo prevista per la fine dell’anno.