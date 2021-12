Google, cambiamenti in arrivo nella barra di ricerca

A fare da apripista era stato Safari: per la prima volta, con l’aggiornamento ad iOS 15, il browser Apple aveva introdotto la possibilità di collocare la barra degli indirizzi URL nella parte bassa del dispositivo anziché in cima. Dopo aver già fatto capolino sul browser proprietario di Samsung, ora questa discussa innovazione nell’interfaccia utente approda anche nell’app di ricerca Google per Android.

A far trapelare il nuovo design dell’app, come riporta la testata Android Central, è il gruppo Google News Telegram: in base a quanto rilevato dalla community di appassionati l’azienda di Mountain View starebbe sperimentando a bordo delle beta dell’applicazione dedicata alla ricerca e ai servizi Google alcuni importanti cambiamenti.

Google is testing a few different designs and locations for the search bar in the Google App, according to users of the Google News Telegram group.

Do you prefer the search bar at the top or at the bottom? pic.twitter.com/AdeHqFXPAa

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) November 30, 2021