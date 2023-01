Presto nel browser Google Chrome per mobile verrà introdotta una feature pensata per aumentare la sicurezza della privacy dei nostri smartphone: la possibilità di “gestire” la navigazione in incognito con l’impronta digitale.

L’annuncio arriva direttamente dal team di sviluppatori della casa di Mountain View, che hanno fatto sapere che già da diverso tempo era in corso lo sviluppo di questa nuova feature. Una volta introdotta, questa novità permetterà di accedere alla modalità in incognito solo dopo averne autorizzato l’avvio tramite impronta digitale. All’atto pratico non si tratta di una novità assoluta: lo sblocco tramite parametri biometrici è già presente da oltre un anno su iOS. il funzionamento è decisamente molto semplice e immediato: quando vorremo navigare in incognito, o tornare a schede del browser aperte sotto questa modalità, ci verrà chiesto di confermare l’operazione tramite impronta digitale.

Questa non sarà l’unica novità che verrà introdotta in Google Chrome. Una volta avviata la modalità in incognito, gli utenti avranno a disposizione anche l’opzione “Vedi altre schede” e un menù overflow per le impostazioni e chiudere tutte le schede attive. Di base questa nuova funzionalità rimarrà “quiescente”. Per attivarla sarà necessario accedere alle impostazioni del browser, nella sezione “Privacy e Sicurezza”; qui troveremo l’opzione “blocca i tab in incognito quando lasci Chrome”. Così facendo l’ingresso con parametri biometrici sarà attivo: eventuali accessi non autorizzati alle schede in incognito verranno bloccati sul nascere. All’atto pratico è una funzione che si rivela utile solo in un caso: quando prestiamo il cellulare a qualcun altro (come figli o colleghi) ma non vogliamo far sapere cosa stavamo guardando in rete.

Google ha deciso di rendere disponibile la nuova funzione di Chrome a partire dal 28 Gennaio; la data non è stata scelta a caso: si tratta infatti del Data Privacy Day. Tuttavia, come spesso avviene, il rilascio sarà graduale: non è quindi impossibile che per poterla avere sul nostro device possa essere necessario attendere qualche giorno.