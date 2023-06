Google sta cambiando la versione per iPhone, e la sta rendendo un po’ più simile a quella desktop. Il colosso di Mountain View, infatti, sta integrando alcune applicazioni direttamente nel browser, come Lens, Calendar o Maps.

Come su desktop, quindi, Chrome per iPhone diventa una specie di sistema operativo a parte: una volta che lo si avvia, si può fare molto senza mai uscire, in particolare chi è utente Google. Sui sistemi desktop succede esattamente la stessa cosa: nelle intenzioni di Google il browser è il computer, un mantra che si ripete in diverse forme dal 2009 – da quando fu introdotto HTML5.

Nel caso di iPhone la sfida è convincere gli utenti ad abbandonare Safari. Anche qui, è più o meno la stessa cosa già vista su Windows, dove ormai Chrome è diventato il browser più usato di gran lunga. Una situazione che aiuta a mantenere piene le casse di Google, e che invece dà mal di testa infiniti a Microsoft.

Nel caso della piattaforma Apple le cose sono più complicate, ma sono già tanti gli utenti iPhone che preferiscono usare Chrome. Queste ultime novità potrebbero farne aumentare il numero.

