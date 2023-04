Si è appena scoperto quanto costerà la stazione di ricarica standalone del futuro Pixel Tablet e la notizia potrebbe non essere delle migliori. Individuato da 9to5Toys, l’annuncio Amazon che presenta la nuova Standalone Charging Dock per Pixel Tablet ha un costo di 129 dollari (l’equiparazione in euro, sebbene possa essere fatta, non rifletterebbe il prezzo esatto che il dock avrà in Europa).

Foto generiche

L’annuncio è ancora in fase embrionale e la descrizione non corrisponde esattamente al prodotto, o per meglio dire non sembra essere aggiornata. La descrizione presente su Amazon parla di “Charging speaker dock” e rispecchia la denominazione data da Google al prodotto nell’autunno 2022.

Il nome in codice mostrato nei dettagli tecnici è “Korlan”, mentre GMDJ6 è il numero di serie. Inoltre, la scheda tecnica indica le dimensioni: 6,65 x 3,71 x 2,77 pollici. Ma c’è di più: la pagina Amazon rivela che il prodotto sarà disponibile a partire dal 10 maggio 2023, lo stesso giorno dell’evento di presentazione Google I/O.

Tuttavia, molte caratteristiche del prodotto non sono ancora chiare, come le funzioni che sarà in grado di svolgere, per esempio quella di altoparlante indipendente, anche se un primo indizio potrebbe essere la denominazione speaker nella descrizione.

La funzione appena descritta è presente, per esempio, nel Nest Hub che ha un prezzo inferiore (intorno ai 50/60 euro) e dunque Google farebbe meglio ad inserirla anche nel più costoso dock per Pixel Tablet.