Google Drive, arriva l’autenticazione con Face ID per iPhone e iPad

Google Drive si aggiorna portando con sé una novità per gli utenti iOS e iPadOS. Da oggi, è possibile accedere all’applicazione utilizzato i sistemi di riconoscimento biometrico di casa Apple: Face ID e Touch ID. In questo modo, i file contenuti nella app di Big-G saranno più protetti. A disposizione dell’utente ci sono varie opzioni per scegliere quando attivare o meno l’autenticazione tramite Face ID o Touch ID.

Nello specifico, si può scegliere che sia attivo ogni qualvolta si tenti di accedere anche quando si passa da un’applicazione all’altra. Se, per esempio, siamo su Google Drive e passiamo per due secondi su Safari, al ritorno su Drive verrà nuovamente richiesta l’autenticazione. Per evitare inutili interruzioni, si può impostare che la schermata di accesso venga ritardata per 10 secondi, 1 minuto o 10 minuti da quando si lascia l’applicazione.

Quanto alla privacy, Google avverte però che questa impostazione non assicura che il contenuto di Drive non appaia tramite le notifiche o che “altre funzionalità di sistema” possano aver accesso, come per esempio Siri oppure le app File e Foto. Ad ogni modo si tratta di una funzione attesa e richiesta che permette ora ai possessori di iPhone e iPad di sfruttare i riconoscimenti biometrici di Apple per accedere.

L’aggiornamento è attualmente in fase di rilascio con la versione 4.2020.18204 e raggiungerà gradualmente tutti gli utenti iOS e iPadOS.