Google consentirà agli utenti in possesso di uno smart display di effettuare videochiamate di gruppo, sfruttando Duo e Meet. Gli avvenimenti degli ultimi mesi hanno spinto sempre più persone a contattare famigliari e amici tramite le videochiamate. Una funzionalità utilissima, che da oggi sarà presente in ancora più dispositivi.

Google Nest Hub Max, LG XBOOM AI ThinQ WK9 Smart Display, JBL Link View e Lenovo Smart Display supportano ora Google Duo, la piattaforma che consente di organizzare videochiamate con un massimo di 32 partecipanti. Sarà possibile attivare la riunione anche utilizzando i comandi vocali.

Google Nest Hub Max (non ancora disponibile in Italia), il nuovo smart display con fotocamera frontale, permette agli utenti di rimanere sempre nell’inquadratura grazie alla funzione auto-framing. Il dispositivo è anche compatibile con Google Meet, con cui effettuare dei meeting con addirittura 100 persone.

Credit: Pixabay

Per il momento, le videochiamate di gruppo negli smart display sono disponibili esclusivamente negli Stati Uniti d’America. Non escludiamo che, durante le prossime settimane, lo strumento possa arrivare anche in Italia.