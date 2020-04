Google Fit ha ottenuto un nuovo aggiornamento con cui è stato modificata l’interfaccia utente. La novità non ha rivoluzionato l’intero aspetto, come accaduto invece nel 2018, ma solo alcuni particolari. Le modifiche riguardano principalmente le attività e gli obiettivi, ora più facilmente individuabili. I cambiamenti del testo e dei colori renderanno i vari elementi immediatamente distinguibili anche durante l’allenamento.

Per consentire agli atleti di iniziare subito i vari esercizi, anche l’applicazione per smartwatch è stata aggiornata. Gli sviluppatori hanno infatti inserito nuove schede che comprendono la corsa, il ciclismo e altre attività fisiche. Con un singolo click sarà quindi possibile compiere la propria scelta.

Per tenere sotto controllo i propri obiettivi, Google ha anche modificato l’area in cui poter vedere i propri Heart Points: il tracker, ora centrale, è stato aggiunto alla schermata principale di Google Fit ed è possibile visualizzare i propri progressi. Gli utenti riceveranno inoltre una notifica ogni volta che un obiettivo sta per essere raggiunto.

Anche il contapassi ha ottenuto un ruolo centrale, essendo stato collegato agli Heart Points. Di conseguenza, sarà possibile tenere traccia dei propri spostamenti giornalieri. L’aggiornamento, attualmente in distribuzione, arriverà negli smartwatch su cui gira Android Wear 2.0.