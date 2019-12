Google Foto, arrivano le chat private per condividere le immagini

Google Foto si arricchisce di una nuova interessante funzionalità. La società di Mountain View ha annunciato l’arrivo delle chat private che consente di condividere foto e video con parenti e amici in maniera rapida senza la necessità di creare un album condiviso. Insomma, Big-G sembra intenzionato a rendere sempre più interattivo il proprio servizio di storage di immagini e video.

La nuova funzionalità è abbastanza semplice da usare: basta aprire l’app e selezionare l’immagine che si desidera condividere. L’opzione “Invia in Google Foto” si aprirà immediatamente e si potrà scegliere il contatto con cui condividere l’immagine o il video. È possibile inserire qualsiasi messaggio si desideri. Non manca la possibilità di selezionare più destinatari o di avviare una chat di gruppo.

Now when you're sending pictures and videos to your friends or family, you can share them in an ongoing, private conversation in @googlephotos. 📸 Here’s how sharing within the app just got simpler → https://t.co/aBDfhzSyyt pic.twitter.com/QJ2j0crME9

— Google (@Google) December 3, 2019