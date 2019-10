Google Foto: il backup illimitato e gratuito per gli iPhone è un bug

Gli iPhone e alcuni dispositivi Android godono del backup illimitato e gratuito in formato originale di foto HEIC in Google Foto. Per la società è un bug che verrà presto risolto.

Al momento della presentazione di Pixel 4 e Pixel 4 XL, in molti sono rimasti sorpresi per l’assenza del backup illimitato e gratuito delle foto in formato originale su Google Foto per i nuovi smartphone top di gamma. A far maggiore scalpore, poi, nei giorni scorsi è stata la scoperta che questa possibilità esiste per gli smartphone in grado di salvare le foto in formato HEIC, tra cui proprio gli iPhone. Non si è fatta attendere la risposta di Google che ha specificato che si tratta di un bug che verrà presto risolto.

Bisogna chiarire che non si tratta di una possibilità riservata agli iPhone ma – come già detto – a tutti quegli smartphone che generano foto in formato HEIC. Parliamo di un formato supportato, infatti, non solo dai dispositivi con a bordo almeno iOS 11 ma anche dagli smartphone Android a partire dalla versione Android 9 Pie. Il motivo è che il formato HEIC è già di per sé più leggero di un file JPEG. Quando vengono caricate su Google Foto, dunque, le foto HEIC non vengono compresse da formato originale a JPEG di alta qualità perché il sistema non lo ritiene necessario in quanto occupano anche meno spazio di quelle compresse dallo stesso sistema. Google Foto comprime le foto originali per guadagnare spazio.

Ecco spiegato come gli iPhone – e altri – riescono ad usufruire del backup gratuito e illimitato delle foto in formato originale. Il “problema” è nel formato del file. Un portavoce di Google, però, ha dichiarato ad Android Police che la società è a conoscenza del problema e che è già al lavoro per risolverlo. Dunque, molto presto, nemmeno i dispositivi in grado di creare file in HEIC avranno questa possibilità gratuitamente.

È ancora poco chiaro il modo in cui il colosso di Mountain View risolverà l’errore. Potrebbe decidere di comprimerle forzatamente in formato JPEG oppure ridurle utilizzando lo stesso formato HEIC. Bisognerà attendere la risoluzione del problema per capire quale soluzione è stata adottata da Google.