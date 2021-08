Google Foto, il nuovo bellissimo widget è ora disponibile

Con l’arrivo di Android 12, e forse spinta dall’aggiornamento iOS 14 presentato da Apple per gli iPhone, Google sembra aver ripreso interesse nei widget, caratteristica software che fino qualche anno fa aveva sempre distinto i due sistemi operativi rivali.

L’azienda di Mountain View sta pian piano rinnovando e aggiungendo nuovi widget alle proprie app in attesa di ufficializzare la versione finale di Android 12, da oggi esiste una cornice fotografica di Google Foto per la vostra home che ripescherà i vostri migliori momenti passati.

Google Foto si è aggiornata alla versione 5.53 per Android portando con sé il nuovo widget “I tuoi ricordi”. Scavando nella lista di widget disponibili sul vostro smartphone o direttamente tenendo premuto il dito sull’icona di Google Foto dovrebbe apparire subito a seguito dell’aggiornamento dell’app dal Google Play Store. Se questo non fosse il caso, forzate la chiusura dell’app dalle impostazioni e dovrebbe apparire come per magia.

Esso vi permetterà di “Rivivere i tuoi momenti con Google Foto” e ha un formato 2×2. Il widget dagli angoli arrotondati può essere espanso per occupare l’intero schermo. Ci vuole un attimo prima che la foto riempia l’intero spazio disponibile dopo l’espansione, ma alla fine si aggiusterà da solo.

La data appare centrata sul bordo inferiore, mentre i titoli delle collezioni create da Memories sono allineati a sinistra. Nel primo caso, toccando il widget si apre l’immagine originale, mentre nel secondo si apre il visualizzatore della “storia”.

Dopo aver toccato il widget e aperto l’applicazione, l’immagine verrà automaticamente aggiornata. L’aggiornamento avviene anche in automatico, non però chiaro ogni quanto l’immagine venga sostituita.

Purtroppo al momento abbiamo trovato il nuova widget solamente sul nostro Pixel 4 XL con installata la Beta di Android 12, non è ancora stato reso disponibile per gli altri smartphone Android 11 a nostra disposizione ma alcuni report affermano di averlo a disposizione sia su Android 11 che su Android 1o.