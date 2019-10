Google Foto, sarà possibile disegnare e scrivere sulle immagini

Presto, sarà possibile disegnare sulle foto e aggiungere delle frasi alle immagini salvate su Google Foto. Ci sarà, inoltre, la possibilità di cambiare account in maniera più rapida.

Google sta per introdurre nuovi strumenti di modifica per le immagini salvate in Google Foto. Presto, sarà possibile disegnare sulle foto e aggiungere delle frasi attraverso degli strumenti che sembrano essere molto classici. La scoperta è stata fatta dalla sempre attenta leaker Jane Manchun Wong che – su Twitter – ha pubblicato un post mostrando il risultato ottenuto con i nuovi strumenti.

Come si può notare dal post presente anche all’interno di questo articolo, la fonte mostra un’esperienza di disegno relativamente scarsa. È possibile scegliere tra sette colori differenti utilizzando lo stile “penna”. Non è chiaro se Google consentirà di modificare la larghezza del tratto, come succede sulla maggior parte degli smartphone Android quando apriamo gli strumenti di modifica per le foto.

Google Photos is working to let you draw and caption on photos pic.twitter.com/RVP6h9jGxE — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 21, 2019

La scelta sembra essere tra penna e pennarello per la scrittura o il disegno a mano e poi c’è la vera e propria scrittura digitale che ci consente di digitare il testo che desideriamo inserire all’interno della foto. Insomma, nulla di innovativo ma è comunque un passo per rendere Google Foto uno strumento più completo e attraente agli occhi degli utenti. Di recente, Google ha anche introdotto la funzione Ricordi che ci mostra – in stile Storie di Facebook – le foto scattate in quello stesso giorno negli anni precedenti.

Le novità non finiscono qui. A quanto pare, ci sarà la possibilità di passare rapidamente da un account all’altro direttamente dalla barra di ricerca, scorrendo verso destra o sinistra sull’icona presente. In questo modo, non sarà più necessario accedere al menu laterale per cambiare account. Come sempre in questi casi, non vengono fornite informazioni sulle tempistiche di rilascio. Non ci resta che attendere.