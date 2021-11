Google Foto: screenshot sempre a portata di mano grazie al collegamento rapido

Google Foto da oggi rende ancora più facile localizzare gli screenshot grazie a un nuovo collegamento rapido nella homepage dell’app. In questo modo l’applicazione di Big G pensata per la gestione dell’archivio fotografico viene incontro agli utenti, rendendo ancora più intuitiva una delle operazioni più comuni nell’utilizzo quotidiano degli smartphone.

La notizia dell’introduzione dello shortcut per la cartella degli screenshot in Google Photos arriva dal canale Telegram Google News ed è stata di recente confermata dal team di XDA Developers: si tratta di una feature rilasciata in un aggiornamento minore, eppure estremamente utile per gli utenti Android. Ecco tutti i dettagli su questa nuova e utilissima funzionalità, in rollout proprio in questi giorni.

Google Foto, come funziona lo shortcut per gli screenshot

Fino a questo momento l’applicazione Google Foto è sviluppata in modo da mostrare un collegamento rapido al carosello dei Ricordi, sia nella versione Android che in quella Web: un modo per ripercorrere, proprio come su altre piattaforme come Facebook o Amazon Photos, gli scatti di quello stesso giorno negli anni precedenti.

Tuttavia è improbabile che queste foto ci servano quotidianamente e in modo rapido, come invece accade con gli screenshot e le informazioni in essi contenute: fotografare rapidamente la propria schermata per poi inviarla via messaggio è infatti una delle azioni intraprese più spesso nell’utilizzo quotidiano dello smartphone, che merita una maggiore attenzione nella progettazione delle app per visualizzare l’archivio delle immagini sul dispositivo.

Per questo motivo il nuovo aggiornamento di Google Foto prevede che sia la cartella Screenshot a occupare lo spazio in cima alla homepage, sopra all’elenco delle foto più recenti. in questo modo l’utente potrà recuperare facilmente l’immagine che gli serve, senza dover perdere tempo a cercare la cartella dedicata agli screenshot tra le altre del suo archivio.

Il banner orizzontale dedicato alla cartella degli screenshot su Google Foto sarà di grandi dimensioni e, come il resto degli elementi dell’interfaccia delle nuove applicazioni Google, è progettato secondo il linguaggio di design Material You. Dal momento che indica una specifica cartella non visualizzerà un carosello, bensì un’anteprima dell’immagine più recente, ma terrà anche il conto dei nuovi screenshot acquisiti dall’ultima volta che si è entrati nell’app.

Quando arriverà l’aggiornamento di Google Foto?

L’aggiornamento di Google Foto in cui è contenuta questa nuova feature è stato identificato con il numero di release v5.66.0.406885096. In base alle dichiarazioni rilasciate dal canale Google News e da XDA Developers l’aggiornamento è distribuito via server, il che significa che, anche se il rollout è già iniziato, ci vorrà qualche giorno perché raggiunga a poco a poco tutti gli utenti dell’app.

Nel frattempo potete controllare se la vostra versione di Google Foto ha già abilitato il collegamento rapido agli screenshot verificando che sia aggiornata tramite il Play Store, acquisendo alcune schermate e provando a rientrare nell’app per verificare se compare il nuovo banner.

Android 12 e screenshot, tutte le novità

Lo shortcut dedicato su Google Foto non è l’unica novità che l’azienda, sempre più consapevole del ruolo che questa feature riveste nell’esperienza d’uso degli smartphone, ha riservato agli screenshot. Tra le moltissime nuove funzionalità di Android 12 figura infatti la possibilità di acquisire anche sui Pixel, proprio come in altre UI, screenshot estesi per catturare porzioni intere di pagina Web o timeline di social network.

Una volta acquisito uno screenshot, inoltre, lo si può condividere rapidamente già dall’anteprima o lo si può rimandare a un secondo momento con un semplice swipe di lato. Anche l’editor di screenshot si è rifatto il look in Android 12, includendo nuove opzioni per l’aggiunta di testo alle schermate e una selezione di sticker per evidenziare o coprire determinate porzioni dell’immagine acquisita.