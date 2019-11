Google Foto: il video editor arriva anche nei PC, ma è ancora incompleto

La versione per computer di Google Foto è stata ufficialmente aggiornata: il video editor è arrivato! Google, spesso e volentieri, tende a offrire le principali novità quasi esclusivamente agli utenti Android, lasciando i servizi desktop un po’ da parte.

Ad esempio, pochi mesi fa, la piattaforma per Android dedicata alla conservazioni di foto e video si è arricchita con un editor per filmati, lasciando indietro la variante per computer. Oggi, però, sembrerebbe che il video editor sia arrivato anche negli altri dispositivi.

Photo credit - Androidpolice.com

Purtroppo si tratta di uno strumento ancora incompleto. Non è possibile aspettarsi che esso riesca, quanto meno, ad affiancare i software base per l’editing. I consumatori potranno quindi tagliare i filmati, disporli nella timeline come meglio credono e cambiare la musica, scegliendone una tra quelle disponibili.

Mancano ancora i filtri e non c’è traccia di una funzionalità per sovrapporre il testo ai video. Si tratta, quindi, di un editor ideale per tutti coloro i quali vorrebbero effettuare dei piccoli ritocchi, magari per condividere dei brevi filmati nei vari social network.

Speriamo che durante i prossimi mesi, Google possa decidere di includere ulteriori funzioni, così da rendere il video editor di Google Foto ancora più allettante e utile.