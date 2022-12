Dopo vari aggiornamenti ricevuti nelle scorse settimane che hanno portato continui miglioramenti, Google Fotocamera si aggiorna ancora portando delle novità interessanti e al tempo stesso utili. La nuova versione è la 8.7 ed il rilascio dell’aggiornamento è già partito dal Google Play Store per i dispositivi Pixel.

Con l’arrivo della versione 8.7 la Google Fotocamera porta sui Pixel meno recenti alcune funzioni lanciate con i recenti Pixel 7. L’ottima notizia è che l’aggiornamento è disponibile anche per i Pixel più datati, ovvero a partire dal Pixel 4a in poi. Troviamo, quindi, il doppio tocco nel mirino per passare rapidamente dallo zoom 1x a 2x e viceversa, funzione molto utile da utilizzare con una sola mano. Torna disponibile anche la funzione Volti familiari. Inoltre, adesso, se si preme a lungo sull’anteprima della foto scattata si apre un menu per scegliere di salvare l’immagine nella Galleria o in una cartella privata.

Come già anticipato, l’aggiornamento di Google Fotocamera alla versione 8.7 è in fase di distribuzione graduale tramite il Play Store per tutti i Pixel 4a e successivi, per cui potrebbero volerci alcuni giorni affinché riceviate la disponibilità ad aggiornare l’app. Tuttavia per chi non vuole attendere, è disponibile su APKmirror l’APK da installare manualmente.

Google Fotocamera nel panorama Android è spesso considerata l’app fotografica migliore in termini di semplicità d’uso e qualità dei risultati grazie agli algoritmi creati da Google. Purtroppo, però, l’app è disponibile esclusivamente per i dispositivi Google Pixel, ma avrete sicuramente sentito parlare della GCam, ovvero un porting della Google Camera funzionante anche su altri smartphone Android. Essenzialmente si tratta di un file APK che una volta installato sul dispositivo permette di utilizzare l’app fotocamera di Google senza restrizioni. Qualora foste interessati ad installare l’app vi rimandiamo ad una guida presente sul nostro sito dove troverete tutte le indicazioni necessarie per procedere con estrema semplicità.