Se vivete in una smart home con diverse luci collegate a Google Home, sapete quanto può essere scomodo doverle accendere o spegnere una per una.

Per fortuna, l’azienda americana ha introdotto una nuova funzionalità che vi permette di aggiungere i gruppi di luci di una stanza intera alla scheda “Preferiti” dell’app Google Home. In questo modo, potrete controllare le luci di tutta la stanza con un solo tocco, senza la necessità di ricorrere a comandi vocali.

Questa funzionalità, tra le più richieste dagli utenti, ora è finalmente disponibile per i tester del programma Public Preview. Per usarla, dovete avere l’ultima versione dell’app Google Home e assicurarvi di aver assegnato le vostre luci alle stanze corrispondenti. Poi, aprite la scheda “Preferiti” e toccate il pulsante “+” in alto a destra. Scorrete la lista delle luci fino a trovare il gruppo della stanza che volete aggiungere e selezionatelo.

Il gruppo apparirà nella scheda “Preferiti” e potrete spostarlo come preferite. Toccando il gruppo, potrete accendere o spegnere tutte le luci della stanza o regolare la luminosità e il colore.

Questa funzionalità è molto utile per chi ha diverse luci smart e vuole semplificarsi la vita controllandole in gruppi. Inoltre, questo cambiamento si applica anche al nuovo “Pannello Home” arrivato con l’ultimo aggiornamento che è stato lanciato questo mese sugli smartphone Pixel. Speriamo che Google la renda presto disponibile per tutti gli utenti dell’app Google Home.

L’unica cosa che manca ora all’app per essere veramente utile in ogni circostanza è un pulsante per spegnere tutte le luci della casa in una sola volta. Certo, è possibile creare un gruppo con tutte le luci, ma si tratta pur sempre di una soluzione arrangiata alla meglio.

Voi cosa ne pensate della nuova interfaccia dell’app Google Home? Sentivate la necessità di questo cambiamento o vi eravate abituati a controllare le lampadine smart una ad una oppure con app di terze parti?