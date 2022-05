Sono state annunciate le date ed il programma del Google I/O 2022: la conferenza annuale di Google dedicata agli sviluppatori, evento che attira anche moltissimi curiosi ed appassionati dei prodotti dell’azienda americana con sede a Mountain View, si terrà questa settimana.

Nonostante l’evento si tenga anche fisicamente allo Shoreline Amphitheatre, solo un numero ristretto di persone sarà presente. L’evento, come sempre, sarà però aperto a tutti in forma virtuale e sarà possibile seguire i keynote dedicati agli annunci principali in diretta streaming.

Che cos’è il Google I/O?

Il Google I/O è l’evento che tutti gli appassionati di Android (e non solo) attendono con ansia ogni anno. È durante questo evento che Google solitamente annuncia le novità principali riguardo Android, Chrome OS, Assistant e tutti i propri prodotti software. Di tanto in tanto c’è stato spazio anche per qualche annuncio hardware.

Si tratta di una conferenza principalmente orientata al mondo degli sviluppatori. Google, durante una serie di keynote e sessioni di training, guida i developer attraverso le novità già introdotte o in arrivo nel prossimo futuro sulle piattaforme del proprio vasto ecosistema, in questo modo essi possono sviluppare al meglio le proprie app, i siti web e, in generale, software di vario tipo.

Il Google I/O si è tenuto ogni anno dal 2008 fino ad oggi, con un’unica eccezione nel 2020 quando il colosso americano delle ricerche ha preferito rimandare la conferenza a causa della pandemia di Coronavirus.

Dove e quando si terrà il Google I/O 2022?

Nel 2022, il Google I/O si terrà ancora una volta in forma principalmente online, anche se alcuni fortunati potranno essere presenti all0 Shoreline Amphitheatre di Mountain View, California.

Quest’anno i giorni dedicati all’evento saranno 11 e 12 maggio. In particolare, il keynote di apertura in cui Google parlerà delle novità riguardanti l’azienda ed i prodotti consumer si terrà alle ore 19:00 italiane di mercoledì 11 maggio, al seguito del quale ci sarà un ulteriore keynote più orientato ai puri sviluppatori.

Il 12 maggio sarà la giornata dedicata alle lezioni ed al training tecnico, con gli esperti dell’azienda che mostreranno lato pratico come sfruttare o implementare alcune delle novità annunciate.

Come seguire il keynote del Google I/O in diretta

Sia che vi troviate comodamente seduti in salotto davanti alla TV oppure di ritorno da scuola o lavoro con i mezzi pubblici, sarà possibile seguire il Google I/O 2022 direttamente dal canale YouTube ufficiale dell’azienda.

Il sito web dedicato all’evento, invece, contiene tutte le informazioni necessarie a seguire le successive attività. Recandovi alla pagina contenente il programma del Google I/O potrete dare già da oggi un’occhiata a quali saranno gli eventi in streaming, i quali saranno quasi tutti disponibili on demand per una maggiore comodità di fruizione.

Per comodità vi lasciamo qui sotto il link ufficiale da cui potrete seguire il keynote di apertura del Google I/O 2022.

Cosa aspettarsi dal Google I/O 2022?

Storicamente il Google I/O è un evento ricco di annunci importanti. Il CEO Sundar Pichai parlerà sicuramente dell’azienda e di alcuni dei risultati da essa ottenuti prima di passare la parola ad altri speaker, i quali entreranno maggiormente nel dettaglio riguardo ai vari argomenti che saranno trattati.

Per quanto la scaletta del keynote rimanga ancora un segreto, possiamo già sbilanciarci nel cercare di indovinare alcuni degli annunci che troveranno spazio nella presentazione.

Android 13

I lavori su Android 13 Tiramisu sono iniziati da diverso tempo, con le prime Developer Preview e la prima Beta già giunte da diverse settimane nelle mani di sviluppatori e appassionati. È probabile che il programma di anteprima venga esteso ad ulteriori smartphone non-Pixel proprio in occasione del Google I/O, come già accaduto per le più recenti versioni di Android.

Verrà dato ampio spazio alle novità pratiche e tecniche introdotte in quella che sarà sicuramente una versione prettamente iterativa del sistema operativo mobile di Google, il quale è stato già completamente stravolto nella grafica con l’annuncio del linguaggio di design Material You lo scorso anno. Non aspettatevi, come abbiamo già potuto constatare dalla prima Beta, un nuovo stravolgimento della UI.

Pixel 6a

Il nuovo smartphone di fascia media dell’azienda americana potrebbe fare il proprio debutto durante il Google I/O. Come abbiamo già detto, la conferenza solitamente è dedicata alle novità software, tuttavia non sarebbe la prima volta che Google approfitta dell’attenzione di pubblico e media per il lancio di uno o più prodotti hardware.

Stando ai rumor circolati in rete negli ultimi mesi, Pixel 6a potrebbe essere già pronto al debutto. Quale migliore occasione, quindi, per presentare al grande pubblico lo smartphone Pixel di fascia media di nuova generazione?

Ricordiamo che, in base a quanto trapelato, Pixel 6a dovrebbe assomigliare dal punto di vista estetico ai nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, anche se per ridurne il prezzo finale Google potrebbe aver optato per materiali plastici invece che i più costosi metallo e vetro. Con i fratelli maggiori Pixel 6a dovrebbe condividere anche il chip Google Tensor, il primo SoC personalizzato dall’azienda che ha debuttato lo scorso ottobre a bordo degli smartphone top di gamma del marchio americano.

Wear OS

La rivoluzione nel mondo dei wearable è già avvenuta, in teoria, lo scorso anno. Perché in teoria? Perché a distanza di quasi un anno dall’annuncio della nuova piattaforma unificata sviluppata in collaborazione tra Samsung, Fitbit e Google, gli unici prodotti in commercio a poter contare sul nuovo software conosciuto anche come Wear OS 3 sono solamente gli smartwatch del brand sudcoreano.

Il Google I/O 2022 potrebbe essere l’occasione perfetta per annunciare una maggiore disponibilità dell’aggiornamento, il quale potrebbe giungere sugli smartwatch compatibili con alcune ulteriori novità e ottimizzazioni maturate nel corso di questi 12 mesi.

Pixel Watch

Perché siamo convinti che Wear OS possa essere uno degli argomenti caldi del Google I/O? I rumor e gli avvistamenti riguardo Pixel Watch, il presunto primo vero smartwatch prodotto dal colosso USA, sono in continuo aumento. Una versione prototipale dell’orologio intelligente sarebbe persino stata persa in un ristorante statunitense, per essere poi ritrovata da un appassionato che lo ha immortalato in diverse fotografie poi finite online.

Il Google I/O sarebbe un’ottima occasione per rilanciare il progetto di Google per lo sviluppo del mondo degli smartwatch, il tutto accompagnato da un dispositivo a lungo rumoreggiato e atteso che potrebbe attirare l’attenzione del pubblico sulla rinnovata piattaforma software.

Pixel Buds Pro

La scorsa settimana, il leaker Jon Prosser ha affermato che una nuova versione degli auricolari wireless di Google sarebbe in arrivo, il che sembrerebbe allinearsi perfettamente con i tempi del Google I/O. Ci sono state pochissime fughe di notizie riguardo i Pixel Buds Pro, nonostante alcune speculazioni vedrebbero le nuove cuffiette adornate da caratteristiche più avanzate rispetto ai modelli precedenti come la cancellazione attiva del rumore e il supporto all’audio spaziale.

È un annuncio alquanto improbabile, tuttavia il Google I/O potrebbe riservarci questa gradita sorpresa.

Altro

Non solo Android e accessori, il Google I/O è un evento che riguarda innumerevoli progetti e piattaforme dell’azienda californiana. Non sarebbe alquanto sorprendente vedere in prima linea anche Chrome OS, Android TV, Chromecast, dispositivi IoT come Google Nest Hub, le applicazioni di Google Workspace, Firebase, Foto, Gmail, Maps, nuove capacità di Assistant e tantissimi altri argomenti ancora.

Sicuramente ci sarà spazio per parlare anche di machine learning, intelligenza artificiale, cloud computing e computer quantistici (sì, Google ha parlato anche di questo argomento in passato!).