Se state utilizzando uno smartphone Apple, non per forza uno dei più recenti dispositivi della famiglia iPhone 14, c’è una buona probabilità che possiate accedere ad un simpatico giochino nascosto che in pochi conoscono. Ecco come scovarlo!

Google non è nuova a questo genere di easter egg. In molti ormai conoscono il gioco del dinosauro che corre e salta gli ostacoli accessibile da Chrome quando si è offline, mentre forse meno utenti conoscono il gioco Mongolfiera accessibile dal Google Play Store offline.

Sembra che anche il team di sviluppo delle applicazioni iOS abbia voluto divertirsi con questo genere di sorpresa per gli utenti ed infatti è possibile trovare un giochino nascosto anche all’interno dell’applicazione Google per iPhone.

Si tratta di un pinball (conosciuto da noi anche come flipper o biliardino) che sarà in grado di tenervi compagnia quando avete qualche minuto da occupare, per esempio quando siete in coda per svolgere le vostre commissioni oppure sui mezzi pubblici. Ecco come giocare.

Come giocare a pinball dall’app Google per iOS

Come anticipato, il gioco è nascosto all’interno dell’applicazione Google per iOS. Se non l’avete ancora fatto, quindi, scaricate l’applicazione dall’Apple App Store. Aprite l’applicazione Google e toccate il pulsante “Schede” in basso a destra. Se avete delle schede aperte chiudetele tutte. Potete farlo sia manualmente sia toccando l’icona a forma di cestino in alto a destra. Nella schermata “Schede” vuota, scorrete rapidamente più volte verso l’alto. Potrebbero volerci anche una decina di gesti per attivare l’easter egg.

Fonte: iDownloadBlog

Se avete seguito correttamente tutti i passaggi, dovreste trovarvi davanti al pinball “made by Google”. Il gioco è molto semplice: toccate nella metà destra o sinistra dello schermo per attivare i flipper e colpite le forme sullo schermo per accumulare punti oppure sbloccare vite extra e poteri speciali.

Eravate a conoscenza di questo simpatico gioco? Qual è il vostro punteggio massimo?