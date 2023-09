Nel mondo in continua evoluzione della fotografia digitale, la tecnologia sta sempre più spingendo i limiti di ciò che è possibile fare con una semplice foto. Tuttavia, non sempre ciò che è possibile è anche ciò che dovremmo fare.

È il caso dell’ultimo video promozionale del Google Pixel 8 trapelato, il quale ha scatenato una reazione controversa tra gli appassionati di fotografia e tecnologia.

Il video promozionale trapelato, condiviso su 91mobiles, mostra tra le tante cose un utente che scatta una foto a una famiglia su una giostra. Dopo aver scattato la foto, l’utente modifica le espressioni di tre dei soggetti per “correggere” dettagli come sguardi distolti e facce sfocate. Tuttavia, qualcosa nelle modifiche sembra non essere del tutto giusto. Queste modifiche si trovano sull’orlo della “uncanny valley” e hanno ricevuto reazioni negative su X (social precedentemente noto come Twitter).

Le reazioni sui social media non si sono fatte attendere, con molte persone che hanno definito questa funzione come “creepy” e inappropriata. Alcuni commenti includono:

“Questo è davvero inquietante, una foto dovrebbe essere una capsula del tempo della realtà“

“Ricordate quando la funzione “Photo Remaster” di Samsung è stata criticata pesantemente perché aggiungeva dei denti alle foto dei bambini? Non voglio sentire scuse per questo. È semplicemente sbagliato“

“No, nessuno vuole questa funzione“

“Questo è inquietante, davvero!“

La funzione utilizza l’intelligenza artificiale, è vero, ma non modifica direttamente il volto. Invece, essa seleziona espressioni da una serie di foto scattate in brevissimo tempo e le reinserisce sui soggetti. Tuttavia, per far corrispondere correttamente i volti al corpo, è necessario apportare alcune piccole modifiche tramite l’AI.

Queste modifiche potrebbero essere ciò che crea l’effetto della “uncanny valley”. La funzione potrebbe funzionare meglio per correggere dettagli come un occhio che si chiude o un sorriso mancato per soggetti che rimangono principalmente fermi.

Mentre questa funzione di editing fotografico ha sollevato molte critiche, il Google Pixel 8 dovrebbe offrire anche altre funzionalità basate sull’AI che sono state accolte positivamente. Tra queste c’è Magic Editor, uno strumento di Google Photos che consente agli utenti di rimuovere oggetti indesiderati dallo sfondo o riposizionare il soggetto semplicemente toccandolo o trascinandolo. I possessori di Pixel 8 potranno sfruttare il potere di Magic Editor direttamente dall’applicazione Google Photo. Altre funzionalità utili dei Pixel 8 includono la messa a fuoco manuale, la correzione automatica in situazioni di scarsa illuminazione e il controllo del volume del rumore nei video.