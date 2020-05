Google Lens ha ottenuto un importante aggiornamento che faciliterà la vita degli studenti e dei lavoratori. L’applicazione consente ora di inquadrare un testo presente in un foglio reale e di portarlo nel proprio computer in pochi istanti.

Presentato durante l’I/O 2017, Google Lens è un software molto utile. Esso, grazie all’ausilio della fotocamera dello smartphone, consente gli utenti di scansionare la “realtà” e di ottenere dei risultati. Ad esempio, sarà possibile scansionare una sedia e trovare diversi risultati online.

Il nuovo aggiornamento, attualmente in fase di roll out, permette agli utenti di scansionare un determinato documento e di portarlo nel proprio computer. Per farlo, è sufficiente scegliere l’apposita opzione e inquadrare un qualsiasi testo. Quest’ultimo può essere stampato o scritto a mano (ovviamente è richiesta una scrittura abbastanza chiara). Una volta effettuata la scansione, i consumatori potranno portare il testo appena copiato nel computer. Bisognerà però avere installato Google Chrome e utilizzare lo stesso account dello smartphone.

Introdotta anche una funzione per la traduzione istantanea di uno specifico testo. Prossimamente, Google offrirà anche la pronuncia di una o più parole in lingua straniera. Gli utenti possono inoltre scoprire il significato delle parole che non conoscono, inquadrano il testo e sottolineando una specifica parola sconosciuta.

Il nuovo aggiornamento, per Android e iOS, è attualmente in fase di roll out in tutto il mondo.