Google Maps: la realtà aumentata sbarca su Android e iOS

Si chiama Live View, la funzione integrata in Google Maps che mostra informazioni in realtà aumentata. Ora disponibile su dispositivi Android e iOS che supportano ARCore e ARKit.

Si chiama Live View ed è la funzione integrata in Google Maps che permette di ottenere informazioni in realtà aumentata mentre si percorre un tratto di strada a piedi. Dopo averla annunciata mesi fa e, fino a questo momento, resa esclusiva delle Local Guide e degli smartphone Pixel, il gigante di Mountain View ha annunciato l’estensione del supporto ad altri dispositivi.

In particolare, Live View è ora disponibile in versione beta su una vasta lista di dispositivi Android e iOS che supportano rispettivamente ARCore e ARKit. Il funzionamento è molto semplice. Prima di tutto, bisogna selezionare il punto di arrivo e la navigazione a piedi. A questo punto, è necessario cliccare su “Indicazioni” e nella parte inferiore dello schermo comparirà l’opzione che attiva la nuova funzione.

Una volta attivata, l’utente vedrà comparire sul display del proprio smartphone le informazioni in realtà aumentata come le vie delle strade, le frecce e le indicazioni da seguire. Nel caso ci sia qualche ostacolo, l’applicazione lo segnalerà invitando l’utente ad alzare gli occhi dal dispositivo. Inoltre, verranno mostrate informazioni su tutto l’ambiente circostante, come musei, monumenti o altri luoghi di interesse. Una funzione molto utile quando si visita una città che non si conosce.

L’aggiornamento di Google Maps porta con sé altre novità come – per esempio – la visualizzazione delle prenotazioni di voli e hotel direttamente da “I tuoi luoghi” anche in offline. Come sempre, l’aggiornamento viene distribuito in maniera graduale e – come si legge sul blog ufficiale di Google – le nuove funzioni saranno disponibili su tutti i dispositivi compatibili nelle prossime settimane.