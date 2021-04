Google Maps, ripristinata una funzione tanto amata a due anni dalla rimozione

Tra le tante novità in arrivo su Google Maps, elencate in un articolo che l’azienda di Mountain View ha pubblicato su proprio blog, ce n’è una che non è stata messa in evidenza come si sarebbe forse dovuto: una delle funzionalità storiche di Maps, tanto amata dagli utenti e che era stata rimossa, fa finalmente il suo ritorno dopo circa due anni di assenza!

Di cosa stiamo parlando? Della funzione bussola! Il comodo gadget utile per conoscere il proprio orientamento rispetto al polo nord magnetico della terra ha fatto il proprio ritorno in Google Maps grazie alle continue richieste degli utenti e agli innumerevoli feedback ricevuti da Google a riguardo.

La presenza di una bussola ha sempre avuto parecchio senso all’interno di un’applicazione dedicata alle mappe, tuttavia a causa di problemi di affidabilità Google aveva deciso di rimuoverla. A gennaio 2019 erano stati fatti i primi esperimenti a riguardo, mentre solo due mesi dopo la funzione veniva completamente rimossa per tutti.

Alcuni utenti si sono subito accorti della mancanza ed in rete è molto facile trovare interi thread di lamentele riguardo la decisione presa da Google.

Secondo un community manager del forum Google Maps Help, la bussola è finalmente tornata! Ci sono voluti “solo” due anni ed un innumerevole quantità di feedback inviati al gigante delle ricerche ma finalmente la comoda funzione è di nuovo disponibile.

Credit: AndroidPolice

Come sottolineano i colleghi di Android Police, il post indica che la bussola dovrebbe essere presente in Maps versione 10.62 o successiva, anche se sembra funzionare pure in alcune versioni leggermente più vecchie.

Si tratta di uno strumento davvero utile ma la sua precisione varia da modello a modello di smartphone e comunque non è affidabile al 100%. Tenetelo a mente la prossima volta che vi affiderete ad essa per la vostra lunga scampagnata in un bosco.