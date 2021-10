Google offrirà un Pixel 6 in abbonamento abbinato ad altri servizi? Ecco Pixel Pass

Ormai manca davvero pochissimo alla presentazione ufficiale di Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Google ha organizzato il suo evento di lancio per il 19 di ottobre e noi non vediamo l’ora di scoprire quali novità il gigante americano abbia in serbo per noi, perché è quasi scontato che oltre a scoprire di più riguardo ai nuovi smartphone sicuramente ci saranno altre sorprese durante l’appuntamento con Big G.

Con l’avvicinarsi dell’evento si moltiplicano anche le indiscrezioni riguardo i due nuovi Pixel 6, l’ultimo suggerisce l’esistenza di un nuovo abbonamento mensile chiamato Pixel Pass.

Lo YouTuber M. Brandon Lee ha dalla sua parte delle fonti decisamente interessanti, è lui che ha fatto trapelare sul web la maggior parte delle più recenti indiscrezioni riguardo ai nuovi Pixel di Google.

Sul suo profilo Twitter questa volta ha pubblicato lo screenshot della descrizione di quello che dovrebbe essere un servizio in abbonamento che include uno smartphone Pixel con una collezione di servizi Google aggiuntivi e una garanzia estesa, in pratica un rivale di Apple One ma con smartphone ed altri extra. Il nome del servizio dovrebbe essere Pixel Pass.

I servizi inclusi nel Pixel Pass dovrebbero includere Google One, Google Play Pass, YouTube Premium o YouTube Music e una SIM(o eSIM) Google Fi. Ci sono due omissioni notevoli però, vale a dire Stadia e un servizio di streaming video simile a Netflix.

Non si hanno ancora informazioni riguardo al costo di Pixel Pass. Sfortunatamente, non è comunque un problema che riguarda il nostro Paese in quanto gli smartphone Google di nuova generazione con chip Tensor non arriveranno in Italia.

Inoltre, vista l’inclusione del servizio di rete mobile Google Fi, è abbastanza chiaro che si tratti di un abbonamento in esclusiva per gli utenti americani.

A voi piacerebbe poter avere accesso a delle offerte simili per l’acquisto di un Pixel o di un altro smartphone direttamente dal brand senza passare da un operatore telefonico?