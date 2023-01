Un nuovo, aggiornamento dell’app Orologio di Google aggiungerà la possibilità di registrare i propri suoni di sveglia personalizzati.

Sebbene Google Orologio non sia esattamente tra le priorità della compagnia di Mountain View (e infatti normalmente non riceve grossi aggiornamenti) non si può dire che l’app sia stata del tutto dimenticata: a provarlo il nuovo aggiornamento che verrà a breve rilasciato. Lanciato con un aggiornamento server-side la versione 7.3 di Google Clock, rende disponibile la possibilità di usare suoni di sveglia personalizzati per le normali sveglie e persino per i timer impostati. Questo va ad integrare la già presente possibilità di utilizzare suoni scaricati o personalizzati dall’app File o dalla memoria interna del dispositivo. La nuova opzione farà la sua comparsa nella sezione “I tuoi suoni” con il pulsante “Registra nuovo”.

Come fatto presente da Mishaal Rahman su Twitter, questa funzione sembra verrà resa disponibile per i possessori di Pixel tramite un aggiornamento lato server dell’applicazione. Tuttavia, alcuni proprietari di device non Pixel suggeriscono che l’aggiornamento sia disponibile anche sui propri dispositivi qualora si eseguano ROM personalizzate come Lineage OS.

Una volta reso disponibile, toccando il pulsante audio “Registra nuovo”, verrà avviata l’applicazione Google Recorder: al termine della registrazione, il nuovo suono personalizzato comparirà, affiancato da un’ora e una data nell’app Google Orologio (e anche nell’applicazione Registratore di Google).

The Google Clock app now lets you record your own audio to use as an alarm. This is rolling out to users on the existing 7.3 release via a server-side update.

H/T @Cooooooob on Telegram. Screenshots are my own. pic.twitter.com/UdCyLQIHdf

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 16, 2023