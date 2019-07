Google paga i passanti per migliorare il riconoscimento facciale del futuro Pixel 4

Un gruppo di dipendenti di Google starebbe fermando dei passanti per strada offrendo 5 dollari di buono in cambio dei loro dati del volto per migliorare il riconoscimento facciale della prossima generazione di smartphone.

Una curiosa notizia arriva dagli Stati Uniti. A quanto pare, un gruppo di dipendenti di Google sta fermando dei passanti per strada offrendo loro 5 dollari di buono in cambio dei loro dati del volto al fine di migliorare il riconoscimento facciale della prossima generazione di smartphone. Il nome del prodotto non è stato menzionato, ma è plausibile pensare che possa trattarsi del futuro Pixel 4.

La notizia è stata riportata prima da ZDNet che riferisce di un ingegnere che è stato avvicinato da alcuni dipendenti del colosso di Mountain View a New York che si comportavano come se stessero effettuando dei sondaggi. Uno di loro avrebbe chiesto se fosse disponibile a interagire per cinque minuti con un dispositivo in cambio di 5 dollari di buono Amazon o Starbucks.

La fonte sostiene che gli è stato chiesto di utilizzare la fotocamera frontale come se stesse scattando una foto e di muovere la testa in diverse angolazioni. Lo smartphone, però, era ben rinchiuso in una custodia e l’ingegnere non è riuscito a capire se fosse un prototipo di Pixel 4 o un altro dispositivo. Inoltre, sembra che il gruppo di dipendenti abbia affermato che ci sono altri team in giro per altre città. Il passante deve firmare una liberatoria che però – nel caso specifico – non è stata letta.

Una storia simile è stata riferita anche da un lettore di Android Police – a Miami in Florida – a cui è stato chiesto di guardare un Pixel 3 XL mentre venivano catturati i dati del volto che servivano per un “futuro prodotto Google”. Insomma, si tratta di un metodo alquanto strano e curioso. Non ci sono commenti ufficiali da parte dell’azienda californiana.

Se fosse vero, sarebbe coerente con le indiscrezioni sulla prossima generazione di Pixel 4 che parlano della presenza di un sistema avanzato di riconoscimento facciale, in stile Face ID di Apple. Sarebbe quindi un modo di Google per allenare i suoi algoritmi e la sua tecnologia. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni.