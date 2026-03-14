Su MediaWorld è disponibile il Google Pixel 10 Pro XL 512GB nella raffinata colorazione Nero Ossidiana. Lo smartphone di punta di Google può essere vostro a un prezzo ancora più conveniente grazie al programma MW Club dedicato: con 150€ di sconto extra, il prezzo scende a soli 849€, rendendo questo top di gamma ancora più accessibile.

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Google Pixel 10 Pro XL, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 10 Pro XL 512GB in colorazione Nero ossidiana è il dispositivo ideale per chi cerca il massimo della tecnologia Android senza compromessi. È consigliato a professionisti, fotografi e utenti avanzati che desiderano uno smartphone potente, con un'ampia memoria interna da 512 GB e un display di grandi dimensioni. Chi vuole restare sempre aggiornato con le ultime innovazioni Google in termini di intelligenza artificiale e fotografia computazionale troverà in questo dispositivo il compagno perfetto.

Grazie al programma MW Club, il prezzo scende a soli 849€, rendendolo ancora più accessibile per chi punta all'eccellenza. Questo smartphone soddisfa le esigenze di chi ha bisogno di ampio spazio di archiviazione per foto, video e app, di chi lavora in mobilità e richiede prestazioni elevate, e di chi apprezza un'esperienza Android pura e ottimizzata. Un'opportunità da non perdere per chi vuole investire in un top di gamma affidabile e completo.

Il Google Pixel 10 Pro XL è lo smartphone top di gamma di Google con 512 GB di archiviazione nel raffinato colore Nero ossidiana. Offre prestazioni eccellenti, fotografia avanzata con AI e un display XL di grande impatto.

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