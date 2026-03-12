Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Google Pixel 10 Pro XL, lo smartphone Android con AI Gemini, tripla fotocamera posteriore professionale, autonomia superiore alle 24 ore e display Super Actua da 6,8", in versione da 512GB con caricatore Pixelsnap incluso. Ora lo trovate a soli 999,00€ invece di 1.393,86€, con uno sconto del 28%.

Google Pixel 10 Pro XL, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 10 Pro XL è il dispositivo ideale per chi cerca uno smartphone di fascia alta con un comparto fotografico professionale e l'intelligenza artificiale più avanzata disponibile su Android. È consigliato a fotografi amatoriali e appassionati di contenuti digitali che desiderano foto e video di altissima qualità grazie alla tripla fotocamera posteriore, ma anche a professionisti che necessitano di prestazioni rivoluzionarie garantite dal nuovo chip. Chi non vuole rinunciare all'autonomia apprezzerà le oltre 24 ore di utilizzo e il display Super Actua da 6,8" offre un'esperienza visiva immersiva.

Il bundle con il caricatore Pixelsnap aggiunge ulteriore valore all'offerta, soddisfacendo le esigenze di chi vuole una postazione smart a casa: il telefono agganciato alla base diventa un hub per salvaschermo, meteo e smart home. La ricarica magnetica rapida fino a 25W e la versatilità verticale/orizzontale lo rendono perfetto per chi ha uno stile di vita dinamico. Con uno sconto del 28% rispetto al prezzo originale, rappresenta un'opportunità eccellente per chi desidera il meglio della tecnologia Android.

Il Google Pixel 10 Pro XL è uno smartphone Android sbloccato con display Super Actua da 6,8", tripla fotocamera posteriore professionale, autonomia superiore a 24 ore e il nuovo chip Tensor. Include il caricatore Pixelsnap con supporto magnetico fino a 25W.

