Google Pixel 4 avvistato in metropolitana!

Una foto scattata nella metro di Londra mostra alcuni dei tratti caratteristici del Google Pixel 4 : I sensori fotografici infatti lasciano pochi dubbi sulla sua identità.

Arriva finalmente una foto dal vivo del Google Pixel 4 avvistato nella metropolitana di Londra.

Dopo le numerose discussioni dei giorni scorsi, infatti, è stata la stesso Google a rivelare il design posteriore dei prossimi top di gamma, offrendo agli utenti anche alcune caratteristiche della serie.

Credit Image – 9to5Google

Ad oggi lo smartphone torna al centro dell’attenzione con una foto che mostra alcuni dei suoi elementi caratterizzanti. Osservando la foto infatti, si nota uno smartphone con un particolare comparto fotografico, anche se il tutto è nascosto dalla cover che non mostra in modo chiaro la disposizione quadrata degli obiettivi (caratteristica che è stata confermata ufficialmente da Google).

A facilitare l’identificazione, però, è sicuramente la disposizione dei singoli sensori fotografici. Nel dettaglio vediamo due obiettivi posti in orizzontale che dovrebbero essere il principale e un (ipotetico) teleobiettivo da 16 MP, nella parte superiore vi è un terzo sensore, e un flash LED posizionato invece leggermente più in basso. Si nota inoltre la presenza di un piccolo foro che sicuramente corrisponde al microfono nella parte superiore dello smartphone.

Sembrerebbe quasi un caso, ma è tipico degli smartphone della casa statunitense quello di essere mostrati con foto reali sui mezzi pubblici. In questo caso ricordiamo che i nuovi smartphone della casa di Mountain View sono chiaramente in fase di test nella città londinese.

I dettagli non sono del tutto chiari, come lo stesso comparto fotografico, ma sicuramente prima della presentazione del dispositivo (prevista per l’autunno) avremo conferme dalla stessa società.