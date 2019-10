Google Pixel 4: il display diventa a 90Hz solo con alta luminosità

Secondo un recente studio, i display dei Google Pixel 4 raggiungerebbero i 90 Hz solo con luminosità al di sopra del 75%.

Una delle caratteristiche più interessanti dei nuovi smartphone Google Pixel 4 è il display a 90Hz, che rende l’utilizzo del device particolarmente piacevole, ma da quanto emerso in seguito a dei test la massima frequenza di refresh sarebbe raggiunta solo se la luminosità dello schermo supera il 75%.

Era già noto che analogamente al OnePlus 7 Pro ed ai nuovi OnePlus della serie T il Pixel 4 non mantenesse costantemente il refresh dello schermo a 90Hz, ma che lo alternasse ai 60Hz in maniera dinamica. Per esempio, durante la lettura di un ebook il refresh rate si abbassa per preservare la durata della batteria.

I Pixel 4, però, presentano una peculiarità, infatti dallo studio dello sviluppatore Brian Sefcik è emerso che i 90Hz effettivi vengono raggiunti solo quando la luminosità è impostata sopra il 75%. Questo dettaglio è stato confermato da Mishaal Rahman di XDA che non è riuscito a trovare una spiegazione per questa scelta di Google, ma in compenso ha identificato una soluzione, infatti cercando nelle impostazioni sviluppatore è possibile trovare un’opzione che permette di mantenere il refresh rate a 90Hz in ogni situazione, ovviamente a discapito della batteria.