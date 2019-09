Google Pixel 4: presentazione ufficiale il 15 ottobre

Evento "Made by Google" fissato ufficialmente per il 15 ottobre a New York. Pixel 4 e Pixel 4 XL potrebbero essere accompagnati da Nest Mini e Pixelbook 2.

Google presenterà ufficialmente i nuovi Pixel 4 e Pixel 4 XL il 15 ottobre. L’azienda di Mountain View terrà a New York l’evento “Made by Google” durante il quale potrebbero essere svelati altri prodotti oltre agli smartphone top di gamma. La presentazione potrebbe riservare ben poche sorprese in ambito smartphone date le tante indiscrezioni e conferme ufficiali che si sono susseguite nel corso dei mesi. Tra le funzionalità più interessanti, ci sono le Motion Sense. Grazie al debutto del radar Soli, l’utente potrà eseguire delle azioni senza toccare il dispositivo. Nello specifico, si parla della possibilità di poter gestire la riproduzione musicale e gli allarmi. Si prevede, inoltre, la presenza dello Snapdragon 855, di un avanzato sistema di riconoscimento del volto e di un comparto fotografico alloggiato all’interno di una configurazione quadrata. Pixel 4 XL dovrebbe integrare tre fotocamere: sensore principale da 12 MP assistito da un teleobiettivo da 16 MP e un terzo obiettivo grandangolare. Mentre, il fratello minore potrebbe contare su due sensori. Il primo presenterebbe, infine, un display da 6,23 pollici con risoluzione 1.440 x 3.040 pixel. Google dovrebbe abbandonare il notch in favore di un bordo che – per ospitare tutti i sensori – potrebbe non essere molto risicato. Inoltre, la società californiana potrebbe cogliere l’occasione per annunciare lo smart speaker Nest Mini (erede di Home Mini) e Pixelbook 2, che secondo alcune recenti indiscrezioni potrebbe essere dotato di un display 4K. Insomma, Pixel 4 e Pixel 4 XL potrebbero non essere i soli protagonisti. Appuntamento al 15 ottobre. I top di gamma Pixel 3 XL e Pixel 3 sono disponibili sullo store ufficiale. Li trovate a questo link.