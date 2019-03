Google Pixel 4 XL: ecco come potrebbe essere il design

Emergono in rete i primi rendering del prossimo Google Pixel 4 XL: il design ricorda da vicino quello di Samsung Galaxy S10+

Nonostante le attenzioni di addetti ai lavori e utenti si sia riversata sulla nuova ed imminente fascia media di smartphone, quali Pixel 3 Lite e Pixel 3 XL Lite, nelle ultime ore il focus si è spostato sulla quarta generazione dei Pixel.

Il portale SlashLeaks ha pubblicato qualche ora fa un disegno bidimensionale che potrebbe svelare le caratteristiche estetiche del prossimo top di gamma di Google, Pixel 4 XL. Anche se i tempi non sono del tutto maturi per poter fornire indicazioni precise, i ragazzi di Phone Arena hanno provato a realizzare un rendering realistico del progetto trapelato in rete.

Credit Image – Slashleaks

Da quello che si evince dalle immagini, la parte frontale del dispositivo potrebbe presentare una doppia fotocamera frontale integrata nel display. Questa possibile soluzione, con cornici ridotte ai minimi termini e lettore di impronte posizionato sotto lo schermo, somiglia da vicino a quella adottata da Samsung per il suo S10+. Trattandosi di un rendering di un progetto trapelato in rete, tutte le informazioni sono da prendere con le pinze ed è possibile che Google possa optare per un sensore di impronte digitali posizionato lateralmente.

Credit Image – PhoneArena

Dando un’occhiata alla parte posteriore, la back-cover del prossimo top di gamma del colosso statunitense potrebbe presentare un doppio sensore fotografico. Questa sarebbe una novità assoluta per Google che, nel corso degli anni, ha sempre preferito proporre una singola fotocamera ottimizzata da un software in grado di potenziarne le caratteristiche.

Ci sembra doveroso ribadire che tutte le informazioni raccolte in queste ore altro non sono che indiscrezioni: Google Pixel 4 XL potrebbe presentare un design estetico del tutto diverso da quello rappresentato in questi progetti. Per scoprirlo, non ci resta che aspettare.