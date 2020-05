Google Pixel 4A è apparso su GeekBench, insieme ad alcune delle specifiche tecniche. Il dispositivo di fascia media, preceduto da diverse indiscrezioni, potrebbe arrivare già a maggio.

La società è solita identificare internamente gli smartphone Pixel con dei nomi in codice. Qualche settimana fa, è emerso che Pixel 4A è riconosciuto come Sunfish, lo stesso citato su GeekBench. I dubbi sembrerebbero essere pochi: il nuovo smartphone di fascia media è giunto su GeekBench.

Nel database possiamo scoprire alcune tra le specifiche tecniche. Confermato il sistema operativo, ovvero Android 10. Sotto la scocca ci saranno 6 GB di RAM e un processore con frequenza di 1,80 GHz. Lo smartphone potrebbe quindi essere acceso dal chipset Qualcomm Snapdragon 730. Deduciamo questo anche perché i punteggi ottenuti nel sito di benchmark (2.529 in Single-Core e 6.366 in Multi-Core) sono simili a quelli conseguiti da altri dispositivi in cui troviamo quel SoC, tra cui Redmi K20.

Stando a precedenti indiscrezioni, Google Pixel 4A potrebbe avere un display OLED da 5,81 pollici (1.080 x 2.340 pixel), una batteria da 3.080 mAh, una fotocamera frontale da 8 MP, una posteriore da 12 MP e 64/128 GB di memoria interna. Il suo prezzo potrebbe essere pari a 399 dollari e le vendite inizieranno forse a partire dal 22 maggio. Pochi giorni fa sono anche state diffuse le foto della confezione, che anticipano il design dello smartphone.