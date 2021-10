Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: ecco la data da segnare sul calendario

Lo avevamo già detto ieri, di fronte all’ultimo leak che mostrava le performance sul campo della fotocamera di Pixel 6 Pro, ma ormai è certo: gli ultimi smartphone di Google non hanno più segreti.

L’ultima informazione in ordine di tempo a essere rivelata riguarda la data d’uscita di Pixel 6 e Pixel 6 Pro, che sembrerebbe fissata per il 19 ottobre.

A fornire una prima anticipazione di questa data è stato dapprima l’operatore telefonico australiano Telestra, che in questo post poi diffuso su Reddit segnala il 19 ottobre come termine per una promozione legata appunto al lancio del nuovo Pixel 6:

A dare il colpo di grazia definitivo a ogni tentativo di mantenere alta la suspense da parte di Big G è stata però un’immagine promozionale emersa dalla rete proprio in queste ore, che pubblicizza il live stream sul canale YouTube di Google in occasione del lancio dei nuovi Pixel, previsto proprio per il 19 ottobre.

L’annuncio è accompagnato da un render dell’ormai familiare Pixel 6, che mostra nella homepage l’interfaccia in stile Material You del nuovo sistema operativo Android 12, rilasciato proprio ieri come parte dell’Android Open Source Project dopo mesi di beta. Google ha operato una scelta inusuale decidendo di non rilasciare da subito un aggiornamento OTA per gli smartphone Pixel compatibili, lasciando intendere a molti che Pixel 6 e Pixel 6 Pro faranno il loro ingresso sul mercato molto presto.

A dirci di segnare sul calendario la data del 19 ottobre, in effetti, potrebbe essere stata proprio Google: in un post di Instagram pensato come parodia dell’ultimo album di Drake l’azienda aveva infatti mostrato sedici diverse combinazioni di colori e widget della homepage su alcuni mock-up di Pixel 6. Curiosamente, però, la data dei widget del calendario di ognuno si riferiscono a un “Tuesday 19th”: un indizio nascosto in piena vista alla data di martedì 19 ottobre?

Insomma, sembra proprio che la data di presentazione e uscita dei nuovi Pixel sia più vicina di quanto si pensi. Le anticipazioni, ufficiali o meno, hanno fatto nascere negli utenti una grande curiosità nei confronti del processore Tensor “fatto in casa” da Google e del nuovo comparto fotografico (nonostante i risultati poco entusiasmanti delle prime foto emerse da un prototipo di Pixel 6 Pro). L’uscita di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro non è purtroppo prevista per il mercato italiano, ma ne sentiremo davvero la mancanza?