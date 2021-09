Google Pixel 6, la data di lancio non è quella trapelata di recente

Solamente un paio di giorni fa vi parlavamo di alcune indiscrezioni apparse sul social cinese Weibo che apparentemente indicavano la data di lancio di diversi smartphone, tra cui anche gli attesissimi Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Una fonte decisamente più autorevole ha ora smentito la notizia e ha confermato la vera giornata in cui verranno svelti al mondo i due dispositivi Made by Google.

Come vi abbiamo ricordato anche nell’articolo che dava la notizia originale, le fughe di notizie vanno sempre prese con le pinze. Soprattutto quando le fonti non hanno uno storico accurato che possa dargli credibilità, è molto probabile che le tante voci di corridoio che circolano per il web siano in realtà frutto di pura fantasia e speculazioni.

È stato proprio questo il caso, come sottolinea il famoso leaker Jon Prosser che ha indagato a fondo sulla veridicità dell’informazione, smentendola categoricamente.

Quindi no, Google non annuncerà i suoi nuovi smartphone top di gamma il giorno prima degli iPhone 13 di Apple, rischiando tra l’altro di far scomparire l’annuncio dei propri dispositivi nella marea di contenuti che generalmente la stampa pubblica in occasione dell’uscita dei prodotti del brand di Cupertino.

“Secondo le informazioni che abbiamo, i preordini per entrambi i Pixel 6 e Pixel 6 Pro avverranno martedì 19 ottobre, e il lancio sarà giovedì 28 ottobre” scrive Prosser nel suo articolo.

Dovremo attendere ancora qualche settimana, dunque, per poter scoprire tutto quello che Google ha preparato in occasione dell’evento di presentazione degli smartphone Pixel del 2021, comprese le specifiche tecniche complete e le (speriamo molte) funzionalità software esclusive.

Ricordiamo che Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro con molta probabilità non arriveranno ufficialmente nel nostro Paese e che saranno i primi dispositivi al mondo a montare un chip progettato interamente da Google chiamato Tensor.