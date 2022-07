In attesa della recensione completa del chiacchieratissimo nuovo arrivato Nothing phone (1), proviamo a tracciare i confini per uno dei confronti più accesi di questo 2022 in ambito smartphone di fascia media. Dopo averlo infatti visto arrivare sugli scaffali virtuali dei negozi nei giorni scorsi, Google Pixel 6a saprà dimostrarsi in grado di diventare il miglior medio gamma attuale oppure dovrà soccombere al rivale dotato di anima (e corpo) “splendente” realizzato dall’azienda di Carl Pei?

Con un prezzo di listino molto simile, infatti, saranno in tanti di voi a chiedersi quale fra questi due terminali possa esser considerato quello da scegliere come proprio compagno di avventure quotidiano, in una fascia di prezzo (quella che parte da 450 euro fino ad arrivare a 600 euro) che è diventata una delle più importanti del mercato. Il prezzo simile nasconde però approcci diversi fra questi due terminali che andremo quindi a mettere a paragone per aiutarvi nell’analisi e nella scelta.

Sobrietà o voglia di risplendere, a voi la scelta

Nothing phone (1) ha da subito saputo raccogliere su di se le attenzioni del pubblico e del mercato, operazione che assume ancora maggior risalto e valore considerando la gioventù dell’azienda. La scelta di volersi differenziare in maniera così netta rispetto a tutte le altre proposte del mondo smartphone ha di sicuro portato visibilità e tanto carattere a questo terminale, con il retro trasparente in abbinata a questo vistoso pattern di led luminosi a rappresentare un’assoluta novità e punto di rottura col passato.

Google Pixel 6a d’altro canto si presenta come un’opzione più sobria e senza quell’elemento di freschezza proprio del rivale odierno, con le linee generali che rimandano a quelle dei suoi fratelli maggiori Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. Le dimensioni diverse tra i due terminali possono però spostare, ancora di più che non i semplici discorsi sul design, l’ago della bilancia in modo molto importante per tanti utenti. La proposta di Google infatti si pone l’obiettivo di accontentare il pubblico degli amanti dei dispositivi compatti, con un display dalla diagonale di 6,1″ che si unisce a dimensioni generali molto contenute.

La scelta dei materiali plastici in contrapposizione a materiali più premium inseriti nel dispositivo dell’azienda di Carl Pei, infatti, unita a questa diagonale contenuta, porta a dimensioni generali (71,8 x 152,2 x 8,7 mm per un peso totale di 178g) in grado di accontentare i nostalgici. Nothing phone (1) si dimostra invece come un tradizionale smartphone dei nostri tempi, con il pannello da 6,55″ che non cerca di nascondere le dimensioni generali in linea con le mode attuali (76 x 159 x 8,3 mm per un peso totale di circa 200g).

I display non hanno solo una diagonale diversa

La diagonale differente dei pannelli non è appunto l’unica discriminante di questa importantissima area di interesse.

Seppur in entrambi i dispositivi sia stato montato un display OLED (in grado quindi di donare massima qualità cromatica e di riproduzione dei colori), soltanto il Nothing phone (1) è in grado di accontentare i più fanatici delle scende tecniche, con alcune implementazioni hardware migrate dai dispositivi di fascia superiore. Una delle differenze di spicco è nella differenza velocità di refhresh rate, con la proposta di casa Google ferma ai classici 60Hz, contro i più veloci e fluidi 120Hz del Nothing phone (1).

La maggior attenzione da parte di Nothing in merito al tema display è poi rappresentata da un’ottimizzazione generale delle cornici ai lati del pannello stesso. L’azienda di Carl Pei ha infatti svolto un lavoro maggiore d’ingegneria, con il bordo inferiore delle stesse dimensioni degli altri bordi laterali. Google Pixel 6a invece si presenta come un normale prodotto di fascia media, con il display che rappresenta forse in generale una delle aree di maggior risparmio e contenimento prezzi da parte dell’azienda di Mountain View.

Fotocamere da veri top di gamma?

Entrambe le proposte si presentano con dei comparti fotografici molto validi, riscrivendo la solita narrativa che vede le fotocamere come protagoniste di tagli e rinunce per contenere il prezzo degli smartphone in questa fascia di prezzo.

Google Pixel 6a non eredita i nuovi sensori che abbiamo visto soltanto pochi mesi fa sui suoi fratelli maggiori, continuando sull’eredità delle passate generazioni e facendo quindi affidamento su di un sensore principale da 12MP in abbinata con una lente ultra grandangolare dotata di stessa risoluzione. Nothing phone (1) decide invece di fare affidamento su due fotocamere (grandangolare e ultra grandangolare) entrambe da 50MP, con la principale addirittura rappresentata dal sensore Sony IMX766 visto in questi mesi su tantissimi smartphone di fascia media ma anche tra i top di gamma degli ultimi anni.

Oltre che sul semplice comparto hardware, la buona riuscita in ambito fotografico è dettata anche e soprattutto dagli algoritmi software e dall’AI. Google Pixel 6a può fare affidamento su di un elaborazione delle immagini al pari dei suoi fratelli maggiori, contro un approccio di Nothing che deve ancora sprigionare tutto il suo potenziale software, con un percorso di aggiornamenti che riuscirà sicuramente a tirare fuori il massimo dalle grandi risoluzioni delle ottiche inserite.

Schede tecniche a confronto

Google Pixel 6a Nothing phone (1) Display 6,1″ OLED, 60Hz, 1080 x 2400 pixel (403 ppi), 19,5:9 6,55″ gOLED, 120Hz, 1080 x 2400 pixel (401 ppi), 20:9 Fotocamera 12MP (f/1.7) + 12MP (f/2.2)

8MP (f/2.0) 50MP (f/1.88) + 50MP (f/2.2)

16MP (f/2.2) Processore e Memorie Google Tensor 6GB RAM (LPDDR5) + 128GB (UFS 3.1) Qualcomm Snapdragon 778G+ 8 – 12 GB RAM (LPDDR5) + 128 – 256 GB (UFS 3.1) Sistema Operativo Android 12 Android 12 (Nothing OS) Batteria 4410mAh

Ricarica con cavo a 18W 4500mAh

Ricarica con cavo a 33W

Ricarica wireless (anche inversa) Dimensioni e peso 71,8 x 152,2 x 8,7 mm 178g 76 x 159 x 8,3 mm 200g

Quale scegliere fra Google Pixel 6a e Nothing phone (1)?

Due terminali che rappresentano due delle opzioni (seppur non le uniche come abbiamo provato a raccontarvi) più interessanti dell’attuale panorama mobile smartphone di fascia media.

I due approcci sono però molti differenti, con un’attenzione maggiore alla scheda tecnica pura e al design che sono i punti principali di Nothing phone (1) dal costo più alto, in sfida con la migliore completezza fotografica di Google Pixel 6a e un approccio software incentrato sulle chicche esclusive e pro-attive alle quali ci hanno abituato i dispositivi realizzati da Big G con un prezzo leggermente più contenuto.

Con un budget di circa 500 euro quindi, voi quale terminale andreste ad acquistare fra questi due?