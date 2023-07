Continuano le offerte del Prime Day 2023 che, come abbiamo già potuto constatare, stanno riservato molte gradite sorprese. Tra queste non possiamo non segnalarvi quella sul Google Pixel 7, che in questi due giorni scende al minimo storico, ma solo per i clienti Amazon Prime. Se apprezzate gli smartphone made by Google non lasciatevi sfuggire l’occasione per portarvi a casa il Pixel 7 ad appena 518€!

Il Google Pixel 7 è uno smartphone all’avanguardia che offre una combinazione di potenza e versatilità. Dotato di un display AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione FullHD+, offre immagini nitide e vibranti con colori accurati. L’interfaccia utente fluida è alimentata dal potente processore Tensor G2, che garantisce prestazioni elevate e una navigazione senza intoppi. La fotocamera è uno dei punti di forza del Pixel 7, con un sistema dual-camera migliorato. La configurazione principale presenta un sensore quadrangolare da 50MP affiancato da un ultrawide da 12MP, con tecnologia di stabilizzazione ottica dell’immagine e capacità di registrazione video 4K. La fotocamera frontale da 10,8MP cattura selfie di alta qualità.

Il Pixel 7 offre un’esperienza software pulita e intuitiva grazie all’ultima versione di Android, con un’interfaccia personalizzata da Google. È inoltre dotato di una batteria di lunga durata e supporto per la ricarica rapida, che consente di ricaricare in modo rapido e conveniente. Il dispositivo è compatibile con la connettività 5G, garantendo velocità di connessione eccezionali per il download e l’upload di contenuti. Offre inoltre una gamma completa di opzioni di connettività, tra cui NFC, Bluetooth 5.2 e USB Type-C. Con un design elegante e resistente, il Google Pixel 7 è un telefono che unisce prestazioni eccezionali, una fotocamera di alta qualità e un’esperienza utente intuitiva, rendendolo una scelta eccellente per gli amanti della tecnologia e gli appassionati di fotografia.

Considerate tutte queste caratteristiche non possiamo che consigliarvi l’acquisto di Google Pixel 7 se avete intenzioni di entrare in possesso di uno smartphone con caratteristiche da top di gamma a un prezzo decisamente più abbordabile. A 518€ è un’offerta veramente eccezionale!

Per concludere non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

