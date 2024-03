Bundle con Google Pixel 8 e Pixel Buds Pro al prezzo PIÙ BASSO DI SEMPRE!

Le Offerte di Primavera di Amazon sono appena cominciate e, fino al 25 marzo sarà possibile approfittare di offerte incredibili su centinaia di prodotti da ogni categoria del marketplace. Tra le occasioni davvero imperdibili disponibili al momento vi segnaliamo il bundle con Google Pixel 8 e Pixel Buds Pro che ora può essere vostro a soli 729,00€ invece di 831,70€, per un risparmio di ben 102,70€! Si tratta del minimo storico a cui sia mai stato venduto questo bundle, per cui vi consigliamo di approfittarne subito per non rischiare l'esaurimento delle scorte.

Bundle Google Pixel 8 + Pixel Buds Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Consigliamo vivamente l'acquisto del Google Pixel 8 a tutti coloro che cercano un dispositivo efficiente, ad alte prestazioni e con una fotocamera di qualità eccellente. Questo smartphone è perfetto per chi ama navigare su Internet, giocare o guardare video in alta definizione grazie al suo potente processore e al display ad alta risoluzione. La batteria durevole, che supera le 24 ore, lo rende poi ideale per chi è sempre in movimento e ha bisogno di un dispositivo pronto all'uso in ogni momento.

Tra le caratteristiche hardware principali del Google Pixel 8 ci sono la potente fotocamera Pixel da 50MP e un display OLED da 6,2 pollici ad alta risoluzione (1080x2040 pixel). Con il chip Google Tensor G3, questo dispositivo offre prestazioni elevate e un'esperienza utente personalizzata grazie all'Intelligenza Artificiale di Google. Inoltre, è resistente all'acqua e alla polvere, rendendolo un investimento duraturo e ideale anche per gli amanti delle attività all'aperto. I Pixel Buds Pro offrono, invece, una cancellazione attiva del rumore personalizzabile grazie alla tecnologia Silent Seal, migliorando significativamente l'esperienza di ascolto e garantendovi un sonoro eccellente.

Insomma, questo bundle in offerta a 729€ risulta essere un affare da non perdere per chi cerca uno smartphone con caratteristiche avanzate, una fotocamera di alta qualità e un'autonomia che dura tutto il giorno, accompagnato da uno dei migliori modelli di auricolari wireless sul mercato!

