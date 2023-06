Gli smartphone Samsung di più alta gamma sono dotati della modalità DeX, una funzione utile ma spesso sottovalutata, in grado di trasformare lo smartphone in un mini PC, purché si abbiano a disposizione un monitor, una tastiera e un mouse. Samsung è tuttavia solo uno dei brand capace di offrire una funzionalità di questo tipo; anche Google, infatti, è al lavoro da diverso tempo su una proposta analoga per la sua gamma Pixel e sembra che ora qualcosa si sia ufficialmente mosso.

Il nuovo Pixel 8 potrebbe integrare una compatibilità con il DisplayPort (USB-C, modalità alternativa), che consentirebbe di collegare lo smartphone a un monitor esterno tramite USB-C per la trasmissione di video. Android Authority, il primo sito a condividere questa informazione, non è stato in grado di fornire ulteriori dettagli su come l’azienda intenda utilizzare il supporto DisplayPort. Tuttavia, sulla base di alcune ricerche nel codice, si ipotizza che Google possa utilizzare questa funzione per offrire la modalità desktop nella serie Pixel 8.

Google ha apportato alcuni miglioramenti alla modalità desktop nascosta di Android con Android 13 QPR1 ed è stato notato che apporterà ulteriori modifiche in Android 14. Oltre al supporto lato hardware, l’azienda potrebbe finalmente rendere ufficiale questa funzionalità con i suoi prossimi dispositivi Pixel.

Ma come funzionerà? Semplice, anziché duplicare lo schermo, la nuova modalità avvierà una versione di Android simile a quella di un desktop, completa di una barra delle applicazioni nella parte inferiore. L’unico dubbio rimane sull’autonomia; i chip Tensor, responsabili di questa funzione desktop, sono molto energivori e Google potrebbe decidere di non sfruttare completamente le funzionalità qualore rilevassi problemi di surriscaldamento o di efficienza energetica. Non ci rimane che attendere.

Android 14 seems to add support for a new version of the USB Gadget HAL: v2.0 can report whether a connected USB-C cable supports DP Alt Mode.

May we finally get a Pixel with video output via USB-C? Wishful thinking on my part, but with all the recent desktop mode improvements..

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 9, 2023