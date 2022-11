Grazie a Front Page Tech, in rete sono apparse nuove indiscrezioni su Google Pixel Fold: se dovessero rivelarsi vere sapremmo fin da ora aspetto, possibile prezzo e data di lancio prevista.

Fonte: Front Page Tech

Inizialmente dato per disponibile entro la fine dell’anno, negli ultimi giorni si sono diffuse voci secondo le quali Google Pixel Fold potrebbe essere immesso sul mercato leggermente più avanti: a circa metà primavera 2023.

Si ipotizza che Google Pixel Fold verrà commercializzato in due colorazioni (bianco e nero), e che i display verranno (ragionevolmente) prodotti da Samsung, al momento azienda leader nel campo dei foldable phone.

A tal proposito le voci di corridoio narrano che il display interno supporterà un refresh elevato, con una luminosità massima di 1200 nit di picco e una risoluzione ipotizzata di 1.840 x 2.208 pixel “spalmata” su un’area di 123 x 148 mm.

Fonte: Front Page Tech

Altre indiscrezioni avrebbero invece rivelato le componenti del reparto fotografico: sul display interno troverebbe posto un sensore Sony IMX386, a cui farebbero “compagnia” ben tre sensori posteriori (Sony IMX787, il grandangolo Sony IMX386 e il tele Samsung ISOCELL S5K3J1) e un Samsung ISOCELL S5K3J1 sul display esterno. Non solo, sulla base delle voci circolanti il sito Front Page Tech ha chiesto la realizzazione di alcuni render di quello che potrebbe essere l’aspetto del primo smartphone pieghevole di Google.

Giusto specificare che siamo nel campo delle assolute speculazioni: Google, in effetti, non non solo non ha mai reso note le caratteristiche Google Pixel Fold ma di fatto non ha nemmeno mai parlato di questo device. Ed è quindi con questo spirito che andrebbero prese le ipotesi creative di Front Page Tech.

Fonte: Front Page Tech

Tuttavia, va detto, questi “voli pindarici” potrebbero effettivamente centrare l’obiettivo: non solo perché, a guardarli, sono a tutti gli effetti più che compatibili con le voci che girano ma anche perché Front Page Tech avrebbe fatto intuire di avere qualche orecchio all’interno, arrivando persino a far sapere di conoscere il nome in codice del progetto Google Fold: Project passport.

Anzi Front Page Tech ha candidamente affermato di possedere alcune immagini reali di Google Pixel Fold e che i render sarebbero stati realizzati solo e unicamente allo scopo di proteggere l’identità dei suoi informatori.

E a proposito di fonti: se fosse vero quanto si dice, Google Pixel Fold potrebbe arrivare sul mercato per maggio 2023 ad un prezzo in linea con quello di altri device top gamma: circa 1800 dollari.