Se siete appassionati di smartphone pieghevoli, probabilmente avrete sentito parlare del Google Pixel Fold, il primo dispositivo di questo tipo realizzato dal colosso di Mountain View. Si tratta di un progetto molto atteso, che promette di sfidare i concorrenti con un design innovativo e delle caratteristiche tecniche di alto livello.

Ora non manca più nulla all’appello, tutte le informazioni definitive sono trapelate comprese specifiche, prezzi e bundle promozionali di lancio!

Fonte: Front Page Tech

Il Pixel Fold è stato completamente svelato da Jon Prosser di FTP, famoso leaker che spesso ha anticipato le aziende nello svelare i propri terminali più importanti. Il display esterno di Pixel Fold sarà piuttosto compatto, con un rapporto di aspetto 17,4:9 e una dimensione di 5,8 pollici. È un display OLED FHD+ con una risoluzione di 2092×1080 pixel (408ppi). Il display interno è un OLED da 7,6 pollici, formato 6:5, risoluzione 2208×1840 pixel (380ppi). Il display interno pieghevole è protetto da uno strato di UTG (Ultra Thin Glass) e da una pellicola plastica preapplicata. Entrambi i display sono a 120Hz per la gioia di molti.

Il design del Pixel Fold dovrebbe essere simile a quello del Galaxy Z Fold4, con una cerniera centrale che permette di piegare il dispositivo a libro. Tuttavia, il Pixel Fold dovrebbe essere decisamente più compatto: da piegato, le dimensioni trapelate sono 139,7 x 78,7 x 12,7 mm. Purtroppo, non sono ancora disponibili le dimensioni del Pixel da aperto ma conosciamo il peso che arriverà a 283g.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il Pixel Fold dovrebbe montare il processore Google Tensor G2 che dovrebbe essere affiancato da 12GB di RAM LPDDR5 e da due opzioni di memoria interna: 256GB o 512GB, entrambe UFS 3.1.

Prosser, riguardo le fotocamere, riferisce di un sensore principale da 48MP con larghezza dei pixel di 0,8μm, apertura f/1.7 e dimensioni del sensore di 1/2″. Il teleobiettivo dovrebbe essere un sensore da 10,8MP con pixel da 1,22μm, apertura f/3.05 e dimensioni del sensore da 1/3,1″. Quest’ultimo dovrebbe avere uno zoom ottico 5x e digitale fino a 20x. L’ultragrandangolare sarà secondo il leaker un sensore da 10,8MP con pixel da 1,25μm, apertura f/2.2, campo visivo di 121,1° e sensore da 1/3″.

La fotocamera frontale esterna per i selfie sarà composta da un sensore da 9,5 MP con pixel da 1,22 μm, apertura f/2.2 e messa a fuoco fissa. La fotocamera interna per i selfie utilizzarà un sensore da 8MP con pixel da 1,12μm, apertura f/2.0 e messa a fuoco fissa.

Ma il leak non finisce qui: Pixel Fold sarà presentato ufficialmente il 10 maggio 2023, in occasione della conferenza Google I/O. Le prevendite dovrebbero partire subito dopo l’annuncio, mentre le spedizioni dovrebbe partire il 27 giugno. Jon conferma il prezzo statunitense di 1.799 dollari per il Pixel Fold nelle versioni Chalk e Obsidian da 256 GB, mentre il modello da 512 GB sarà disponibile a 1.919 dollari solo nella versione Obsidian. Google proporrà un Pixel Watch gratuito a tutti coloro che preordineranno il Pixel Fold.

Il Pixel Fold si preannuncia come uno smartphone pieghevole molto interessante, che potrebbe portare una ventata di novità nel mercato degli smartphone. I prezzi in euro non sono ancora trapelati e non siamo nemmeno sicuri che Google sia disposta ad offrire il suo primo foldable anche nei nostri mercati. L’offerta di un Pixel Watch come bonus di pre-ordine di certo non rassicura gli utenti italiani, in quanto l’orologio non è attualmente venduto in maniera diretta nel nostro Paese.