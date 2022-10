Stando ad alcune indiscrezioni Google Pixel Fold potrebbe arrivare sul mercato già all’inizio del 2023.

Dopo che Google ha lasciato intuire, nel corso di un evento dedicato alla presentazione dedicata a a Pixel 7 e Pixel 7 Pro, che potremmo finalmente vedere arrivare Pixel Tablet, alcune voci di corridoio suggeriscono che non sarà l’unica grossa novità in arrivo: a fargli compagnia potremmo avere Google Pixel Fold, la versione pieghevole dello smartphone dell’azienda di Mountain View.

Giusto ribadire che da parte di Google non ci sono conferme ufficiali sulle tempistiche di arrivo di Google Pixel Fold, tuttavia alcuni analisti di mercato sembrano essere particolarmente sicuri della cosa.

È, ad esempio, il caso di Ross Young che interrogato al riguardo si è nettamente sbilanciato arrivando a dichiarare, con un tweet, che Google Pixel Fold sarà disponibile già nel primo trimestre del 2023. In effetti Young si è limitato ad un sibillino “Q1”, ma è abbastanza probabile che, mancando un anno di riferimento, si riferisse al prossimo primo trimestre.

Un’ulteriore conferma arriverebbe dal New York Times che, ad inizio settembre, aveva riportato che Google fosse intenzionata a portare Google Pixel Fold sul mercato nel corso del 2023. Tuttavia, al netto di queste voci di corridoio, allo stato attuale delle cose non è ancora dato di sapere nulla su quali possano essere le specifiche di Google Pixel Fold, anche se è ragionevole aspettarsi che la casa di produzione americana vorrà presentarsi sul mercato dei “pieghevoli” con un modello di tutto rispetto, così da entrare di prepotenza e spingere un po’ le vendite del marchio Pixel. Insomma, qualcosa sembra muoversi, e anche in fretta.

Da parte nostra possiamo solo darvi un piccolo consiglio: se proprio non avete un fortissima necessità di acquistare uno smartphone foldable potrebbe valere la pena aspettare pochi mesi. È probabile che l’attesa venga ben ripagata.

Secondo voi è ragionevole che Google Pixel Fold possa arrivare ad inizio 2023? Fatecelo sapere nei commenti.