Google ha deciso di mostrare in anteprima il Pixel Fold, vale a dire il suo smartphone pieghevole. Ci saremmo aspettati di vederlo alla Google I/O 2023 ma il colosso californiano ha deciso diversamente. D’altra parte non è la prima volta che Google si gioca la carta dell’anteprima

Non è un vero e proprio annuncio ufficiale, visto che Google si è “limitata” a mostrare un video e qualche immagine. Mancano ancora le specifiche ufficiali e il prezzo, che saranno determinanti per stabilire fino a che punto Samsung deve preoccuparsi – Pixel Fold infatti si preannuncia come un concorrente diretto di Samsung Galaxy Fold4. I dettagli mancanti saranno sicuramente svelati alla conferenza Google I/O 2023.

Il design è bene o male quello del Galaxy Fold: chiuso, il Pixel Fold si comporta come uno smartphone “normale”; poi il telefono si apre e mostra uno schermo interno pieghevole di dimensioni maggiori.

Il display esterno di Pixel Fold, stando ai rumor, dovrebbe avere una dimensione di 5,8 pollici e una risoluzione di 1080×2092 pixel, mentre quello interno ha una dimensione di 7,6 pollici e una risoluzione di 1840×2208 pixel. Sono protetti da Gorilla Glass Victus e da uno strato di UTG, rispettivamente. Entrambi dovrebbero raggiungere i 120Hz. In confronto, Galaxy Fold4 ha uno schermo esterno da 6,2”, e uno interno da 7,6”.

All’interno ci sarà sicuramente lo stesso processore Google Tensor G2 del Pixel 7, che si dice sarà accompagnato da 12GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria dovrebbe avere una capacità di 4821 mAh e supportare la ricarica rapida a 30W. Il modulo fotografico posteriore si vocifera sia composto da un sensore primario da 48 megapixel, supportato da un sensore ultra grandangolare da 10,8 megapixel e da un teleobiettivo da 10,8 megapixel. La fotocamera integrata nel display interno adotta una soluzione integrata nella cornice che appare piuttosto insolita. Per quanto i bordi attorno al display interno siano pronunciati, lo smartphone ha comunque molto altro da raccontare.

Quanto al prezzo, ancora non c’è niente di ufficiale, ma i rumor parlano di prezzi che si aggirano intorno ai 1700 dollari (circa 1540 euro al cambio attuale). Non sappiamo ancora se arriverà anche in Italia e quando. La pagina di presentazione sullo store ufficiale Google è solamente in inglese, facendoci forse abbandonare anche le ultime speranze. Per scoprire tutti i dettagli sul primo smartphone pieghevole di Google, non ci resta che attendere il keynote del Google IO del 10 maggio.